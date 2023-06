Béla Réthy präsentiert neue Amazon-Doku über WM in Katar

TV-News

Prime Video verspricht mit «All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar» Einblicke hinter die Kulissen des DFB-Teams vor und während der Weltmeisterschaft 2022.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022 war keine Glanzstunde des deutschen Fußballs. Das DFB-Team schied anderthalb Jahre vor der Heim-EM erneut in der Vorrunde aus und überzeugte nur selten auf dem Platz. Auch daneben gehörten Störfeuer und Missmanagement zur Tagesordnung, was zusätzlich Unruhe ins deutsche Lager brachte. „Noch nie gab es im Vorfeld und während einer Weltmeisterschaft so viele kontroverse Diskussionen wie dieses Mal in Katar – und nicht nur über das Sportliche, sondern vor allem auch über Dinge abseits des Platzes“, resümiert deshalb Béla Réthy, der während des Turniers zum letzten Mal für das ZDF als Kommentator im Einsatz war. Nun leiht er seine Stimme einer neuen Dokumentation, die beim Streamingdienst Amazon Prime Video erscheinen wird.In der vierteiligen Original-Dokumentationveröffentlicht der Streamingdienst Bilder von sowohl den Vorbereitungen auf die Fußball-WM als auch von den Spielen in Katar. Réthy führt seiner eindringlichen Stimme durch das Geschehen in dieser Doku-Serie. Für Réthy ist es das erste Engagement seit seinem Rücktritt als ZDF-Kommentator im Dezember 2022. „Es hat mich sehr gefreut, die Anfrage von Prime Video und der UFA zu erhalten, um so diese besondere Weltmeisterschaft, die ja meine letzte als ZDF-Kommentator war, noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben. Die Zuschauer:innen dürfen sich auf eine sehr emotionale und ehrliche Reise freuen, die unter der Regie von Christian Twente eine differenziertere Sicht bietet, als die medialen Diskussionen und die TV-Bilder aus dem letzten Winter vermittelt haben“, erklärt der Sportjournalist.Die Doku-Serie wird von Amazon Studios in Zusammenarbeit mit UFA Documentary und in Koproduktion mit Stereo Films produziert. Regie führt Christian Twente («Der Anschlag»), begleitet durch den Creative Producer Matthias Bittner ([Krieg der Lügen]]). Produzent ist Marc Lepetit. Executive Producer seitens der UFA sind Nico Hofmann und Sebastian Werninger, als Co-Executive Producer fungiert Hannes Heidenreich von Stereo Films.„Millionen von Menschen verbinden die Stimme von Béla Réthy mit Fußball und wichtigen sportlichen Großereignissen wie der Fußball-Weltmeisterschaft“, sagt Marc Lepetit, Geschäftsführer und Produzent von UFA Documentary. „2022 war eine besondere Weltmeisterschaft, komplex und kontrovers. Regisseur Christian Twente und unser Produktionsteam durften inmitten eines Teams sein, das uns an den entscheidenden Momenten teilhaben ließ. Welche Entscheidungen und welche Momente zu diesem Ergebnis führten – das zeigt «All or Nothing» sehr eindringlich.“Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals für Prime Video, fügt an: „Wir sind sehr stolz, dass wir mit Béla Réthy einen der renommiertesten Sportkommentatoren Deutschlands für dieses Projekt gewinnen konnten. Aus Sicht vieler Fans war der sportliche Verlauf des Turniers in Katar enttäuschend und sie fragen sich: Wie konnte es nach 2018 überhaupt nochmal zu so einer Katastrophe kommen? Gerade das macht den Blick hinter die Kulissen jedoch besonders sehenswert.“