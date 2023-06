Primetime-Spielfilm-Sieg für «Avengers» und ProSieben

Quotennews

Dass Spielfilme ein fester Bestandteil des Sonntagsprogramms der privaten Sender sind, ist bereits geklärt. Gestern lief es mit Marvel-Stoff für ProSieben exzellent.

Wir beginnen an dieser Stelle nicht erneut mit der Erkenntnis, dass Spielfilme aus dem linearen Programm noch lange nicht wegzudenken sind. Dennoch zeigt der gestrige Sonntag erneut, dass Spielfilme ihren festen Platz im Programm auch verdienen. Den auffälligsten Auftritt legte «Avengers: Endgame» ► bei ProSieben auf das Parkett. Mit 1,6 Millionen Zuschauern gewinnt der Marvel-Streifen nicht nur den privaten Primetime-Vergleich, sondern ist beinah auch das insgesamt stärkste private Programm. Hier wird von RTL die Party verhindert, dennist mit seinen 2,34 Millionen Zuschauern um 18:45 Uhr besser, zudem kann sich im Anschlussmit 1,68 Millionen Zuschauern noch vor den Spielfilm schieben.Dennoch ein Sieg für ProSieben, zur Primetime-Leistung von RTL kommen wir gleich. Unangefochten an Platz eins der Zielgruppen-Reichweiten privater Sender ist ProSieben mit «Endgame» und 0,74 Millionen Werberelevanten. Hier unterstreichen starke 17,6 Prozent den Sieg der roten Sieben. Überraschend auf Platz zwei dieser Liste istmit 0,36 Millionen Umworbenen. Platz drei gehört hier Sat.1 und damit dem zweiten Primetime-Film,Der Streifen um Cameron Diaz, Leslie Mann und Kate Upton sichert sich 0,35 Millionen Zielgruppen-Zuschauer, der Marktanteil war so mit 7,1 Prozent sehr gut. Insgesamt war der Bällchensender mit 1,07 Millionen Zuschauern recht zufrieden. Doch muss die Filmauswahl auch passen, was RTL und RTLZWEI merken mussten. Der Köln-Sender legte im Vorabendprogramm wie erwähnt stark vor, doch verlor mitund 0,79 Millionen Zuschauern deutlich an Reichweite. Beim Grünwald-Sender fälltvor 0,62 Millionen Zuschauern durch.