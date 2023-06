«Young Rock» landet auf dem Scheiterhaufen

US-Fernsehen

Die Fernsehserie wird mit «Grand Grew» nun doch auf den TV-Friedhof beerdigt.

Der Fernsehsender NBC setzt die Serie mit Dwayne "the Rock" Johnson ab.feierte im Februar 2021 Premiere und beendete seine dritte Staffel im Februar dieses Jahres. Die Serie wurde von Nahnatchka Khan und Jeff Chiang mitentwickelt, die zusammen mit Johnson, Dany Garcia, Jennifer Carreras, Hiram Garcia und Brian Gewirtz die Produktion übernommen haben. Universal Television fungierte als Studio in Zusammenarbeit mit Seven Bucks Productions und Fierce Baby Productions.«Grand Crew» war eine Komödie über eine schwarze Freundesgruppe in den 30ern, die die Höhen und Tiefen des Lebens und der Liebe durchlebt und alles in ihrer Lieblingsweinbar in Los Angeles auspackt. Zur Besetzung gehörten Nicole Byer als Nicky Koles, Echo Kellum als Nickys Bruder Noah Koles, Carl Tart als Sherm Jones, Justin Cunningham als Wyatt Fields und Grasie Mercedes als Fay, mit Maya Lynne Robinson in der Rolle von Wyatts Frau Kristen Fields. Die Serie hatte ihre Premiere im Dezember 2021, das Finale von Staffel 2 wurde im April ausgestrahlt. Zu den ausführenden Produzenten gehörten Schöpfer und Showrunner Phil Augusta Jackson sowie Dan Goor. Als Studio fungierte Universal Television, wo Jacskson unter einem Gesamtvertrag steht.NBC hat noch keine Entscheidung über eine Verlängerung oder Absetzung von «American Auto» getroffen, das seit zwei Staffeln auf Sendung ist.