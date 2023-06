«Ab ins Beet!» deklassiert die eigene Primetime

Quotennews

VOX kann den Vorabend bedienen - die Primetime fällt dann trotz «Promi Spezial» deutlich zurück.

Wirklich Ruhe kehrt im Hause VOX nicht ein. Nachdem dem eigentlichen Dauerbrenner, «Das perfekte Dinner», unter der Woche langsam das Gas ausgeht, stotterte zuletzt der Motor bei. Drei Sonntage fiel das sonst so verlässliche Vorabend-Format unter die 1-Million-Marke, begleitet von den Marktanteilen 3,8, 4,1 und 5,3 Prozent musste man die Stirn runzeln, immerhin ging es Woche für Woche leicht bergauf. Doch holt das Format mit der gestrigen Leistung die Eisen wieder aus dem Feuer, wobei sich so direkt die nächste schwierige Situation einstellt.Zunächst das Positive: Mit 1,06 Millionen Zuschauern ist «Ab ins Beet!» ganz klar zurück in der Erfolgsspur, der Marktanteil von 5,9 Prozent überzeugt klar. Noch wichtiger ist hier jedoch die Zielgruppen-Leistung, denn mit 10,6 Prozent und 0,36 Millionen zeigt sich die prozentual beste Leistung des bisherigen Jahres. Über den gesamten Sendetag und alle privaten Sender blickend, ist das die zweitbeste Leistung der Zielgruppe. Das sprichwörtliche Haar in der Suppe findet sich dann jedoch im Anschlussprogramm.sollte den Abend abrunden, wird jedoch zum Sorgenkind des Sendetags.Den Demonstrationen skurriler Produkte von Abdelkarim & Farid Bentaleb, Hanna Sökeland & Jessica Huber oder Pierre Littbarski & Joel Littbarski folgten nur 0,65 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank so auf wacklige 3,1 Prozent. Die Zielgruppe rettet die Situation noch einigermaßen, mit 0,28 Millionen Umworbenen waren noch 6,5 Prozent möglich.