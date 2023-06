Knapp drei Millionen Menschen weniger als im Vorjahr sehen das Champions League Finale im ZDF

Quotennews

Das ZDF übertrug gestern live aus dem Atatürk Olympiastadion in Istanbul die abschließende Partie der diesjährigen Champions League, in welcher Manchester City auf Inter Mailand traf. Die beiden Mannschaften trafen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Klar favorisiert war der englische Meister, der mit Stars wie Erling Haaland und Kevin De Bruyne aufs Spielfeld ging, doch auch die italienische Mannschaft ist momentan in einer so guten Form wie lange nicht. Letztendlich sicherte sich Pep Guardiolas Team mit einem 1:0 den Sieg und Manchester City gewann zum ersten Mal die Champions League.Bereits ab 20.20 Uhr verfolgten 3,36 Millionen Fernsehende die Anmoderation, was zu hohen 17,4 Prozent Marktanteil führte. 0,94 Millionen Jüngere sorgten für ausgezeichnete 25,2 Prozent Marktanteil. Mit dem Anpfiff wuchs die Reichweite auf 5,56 Millionen Menschen, was zu einer herausragenden Quote von 26,1 Prozent führte. Die 1,58 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei überragenden 34,5 Prozent. Im Vorjahr hatte sich das ZDF bei 8,39 Millionen Fernsehenden noch 34,5 Prozent Marktanteil gesichert. Die jüngere Gruppe hatte sogar sagenhafte 41,4 Prozent des Marktes belegt.Das Erste setzte parallel auf eine Wiederholung von, wobei man mit 3,65 Millionen Zuschauern dennoch sehr gut punktete. Hier kam eine starke Sehbeteiligung von 18,2 Prozent zustande. Keine Chance hatte man jedoch in der jüngeren Gruppe, welche lediglich mit 0,16 Millionen Interessenten vertreten war. Hier blieb man bei mageren 4,2 Prozent Marktanteil hängen.