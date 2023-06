The CW kauft Bibel-Serie

US-Fernsehen

Von der Fernsehserie «The Chosen» sind bereits drei Staffeln produziert worden.

The CW wird der erste US-Sender sein, der die biblische Erfolgsserieausstrahlen wird. Die drei bestehenden Staffeln der Serie werden ab Sonntag, 16. Juli um 20.00 Uhr, auf dem Sender ausgestrahlt. Die Serie wird den Rest des Jahres auf diesem Sendeplatz zu sehen sein, wobei das Finale von Staffel 3 an Heiligabend ausgestrahlt werden soll. Eine vierte Staffel der Serie ist derzeit in Produktion, insgesamt sind sieben Staffeln geplant.Die Nachricht, dass die Serie in den USA ausgestrahlt wird, kommt weniger als drei Wochen nachdem bekannt wurde, dass Lionsgate die weltweiten Vertriebsrechte für die Serie erworben hat. Die Serie stammt aus der Feder des Schöpfers, Regisseurs und Produzenten Dallas Jenkins. Die Serie erzählt die Geschichte von Jesus, gespielt von Jonathan Roumie, durch die Augen seiner Anhänger.„«The Chosen» basiert auf der größten Marke aller Zeiten und ist wirklich eine einzigartige Serie, die diese historisch bedeutsame Geschichte auf fesselnde, dramatische und erstklassige Weise erzählt", sagte Brad Schwartz, President of Entertainment bei The CW. "Diese Serie hat bereits eine tiefe Verbindung zu den Zuschauern auf der ganzen Welt aufgebaut, und The CW wird ihr Publikum noch weiter vergrößern."