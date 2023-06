NBC bestellt Medical-Work-Place-Comedy

US-Fernsehen

Die Serie «St. Denis Medical» von «Superstore»-Erfinder wandelt auf den Spuren von «Scrubs».

Das Network NBC hat, eine Comedyserie von «Superstore»- und «American Auto»-Schöpfer Justin Spitzer an der Seite von Eric Ledgin, der bei beiden Serien auch als Autor und ausführender Produzent fungiert, in Serie geschickt. Laut der offiziellen Beschreibung ist die Serie "eine Mockumentary über ein unterfinanziertes, unterbesetztes Krankenhaus in Oregon, in dem die engagierten Ärzte und Krankenschwestern ihr Bestes geben, um Patienten zu behandeln und dabei ihren eigenen Verstand zu bewahren."In ihrer ersten Rolle seit dem Ende der Serie «The Goldbergs» auf ABC im Mai spielt Wendi McLendon-Covey die Hauptrolle von Joyce, der Geschäftsführerin von St. Denis und ehemaligen onkologischen Chirurgin, die große Träume für die Zukunft des Krankenhauses hat, auch wenn diese Träume derzeit nicht realisiert werden. Zur Besetzung gehören außerdem David Alan Grier, Josh Lawson, Mekki Leeper und Kahyun Kim.NBC bestellte den Pilotfilm zu «St. Denis Medical» im Februar, nachdem das Projekt im August 2022 eine Produktionszusage erhalten hatte. Das Format wird von Spitzer und Ledgin mitentwickelt, die beide zusammen mit Simon Heuer im Namen der Spitzer Holding Company, die die Serie produzieren wird, als ausführende Produzenten fungieren. Ruben Fleischer führte Regie und produzierte den Pilotfilm. Universal Television fungiert als Studio. Spitzer und Ledgin haben beide einen Gesamtvertrag bei Universal Television.