«Zero Days»-Produktion gestoppt

US-Fernsehen

Aufgrund des Autorenstreikes geht es bei der neuen Netflix-Serie nicht weiter.

Die Netflix-Serie, die Robert De Niros erste reguläre Fernsehrolle darstellt, hat die Produktion eingestellt. Die Serie hatte vor kurzem mit der Produktion in New York begonnen, ist aber nun wegen des anhaltenden Autorenstreiks auf Eis gelegt. Ein Termin für die Wiederaufnahme der Arbeit an der Serie ist noch nicht gestartet.Laut der offiziellen Beschreibung stellt «Zero Day» die Frage, die uns alle beschäftigt - wie finden wir die Wahrheit in einer Welt in der Krise, die scheinbar von Kräften außerhalb unserer Kontrolle zerrissen wird? Und wie viel von diesen Kräften ist in einer Zeit, die von Verschwörungstheorien und Täuschungsmanövern geprägt ist, unser eigenes Werk, vielleicht sogar unsere eigene Einbildung?Eric Newman und Noah Oppenheim haben die Serie zusammen mit dem Pulitzer-Preisträger Michael S. Schmidt entwickelt, wobei Newman und Oppenheim als Autoren und ausführende Produzenten fungieren. Newman ist über Grand Electric Productions ausführender Produzent. Schmidt ist ebenfalls ausführender Produzent, während De Niro nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch als ausführender Produzent fungiert. Lesli Linka Glatter fungiert als Regisseurin und ausführende Produzentin, Jonathan Glickman von Panoramic Media Co. ist ebenfalls ausführender Produzent. Newman und seine Produktionsfirma Grand Electric haben derzeit einen Gesamtvertrag mit Netflix