Sorgenkind Disney+ Hotstar verschenkt Cricket

Der Streamingdienst aus Indien macht weiterhin Milliarden Verlust, weil Disney kaum Umsatz mit dem Dienst macht.

Disney in Indien hat bekannt gegeben, dass die Turniere Asia Cup und ICC Men's Cricket World Cup, die noch in diesem Jahr stattfinden, allen Mobiltelefonnutzern, die auf die Streaming-Plattform Disney+ Hotstar zugreifen, kostenlos zur Verfügung gestellt werden. "Der Schritt, die Bezahlschranke für reine Handy-Zuschauer aufzuheben [...], zielt darauf ab, das Kricketspiel weiter zu demokratisieren und es so vielen Handy-Nutzern in Indien wie möglich für die Dauer der Saison zugänglich zu machen", erklärte das Unternehmen am Freitag in einer Erklärung.Cricket ist in Indien und anderen Teilen Südasiens eine nationale Obsession und als solche ein wichtiger Magnet für Streaming-Anbieter und Fernsehsender, die es nutzen, um Abonnenten zu gewinnen und zu binden. Bei einer Auktion im vergangenen Jahr erhielt Disney lediglich die TV-Übertragungsrechte für das Cricket-Turnier Indian Premier League und verlor die digitalen Rechte an Viacom18 und JioCinema, die von Reliance Industries Limited unterstützt werden. Bei der kürzlich beendeten Ausgabe 2023 der IPL musste Disneys Pay-TV-Plattform Star von den Zuschauern Geld verlangen, während JioCinema die Spiele kostenlos zeigte."Disney+ Hotstar steht an der Spitze der sich schnell entwickelnden OTT-Branche in Indien, und die verschiedenen Innovationen, die wir eingeführt haben, um das Zuschauererlebnis weiter zu verbessern, haben es uns ermöglicht, unser Publikum in der gesamten Region zu begeistern. Wir glauben, dass die Bereitstellung des Asia Cups und der ICC Cricket-Weltmeisterschaft der Männer für ein breiteres Publikum zum Wachstum des gesamten Ökosystems beitragen wird", sagte Sajith Sivanandan, Leiter von Disney+ Hotstar. Der Streamingdienst wuchs von 118 auf 164 Millionen Abonnenten, allerdings ist der Umsatz pro Kunde mit 0,88 US-Dollar sehr schlecht.