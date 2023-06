Daniela Katzenberger kehrt exklusiv zu VOX zurück

TV-News

Die kommende «Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca»-Staffel wird die letzte sein, denn die Mallorca-Auswanderin zieht es zurück zu ihrem Heimatsender VOX.

Wenige Tage vor der Programmvorstellung des deutschen TV-Marktes hat VOX eine bedeutende Nachricht für die kommende Fernseh-Saison verraten. Daniela Katzenberger, die durch die VOX-Sendungberühmt geworden war, kehrt zu ihren Wurzeln zurück und schließt sich dem Sender mit der roten Kugel an. Damit wechselt sie von RTLZWEI , wo am 21. Juni eine neue Staffel vonstartet, zu VOX. Es wird gleichzeitig die letzte Staffel der RTLZWEI-Sendung sein, denn bei der Vereinbarung mit dem Kölner Sender handelt es sich um einen Exklusiv-Vertrag. Zuletzt war Katzenberger auch für discovery+ zu sehen, wo sie fürvor der Kamera stand.Mit VOX sind nun weitere Formate geplant und auch in der großen Senderfamilie von RTL Deutschland soll Daniela Katzenberger zu sehen sein. Der Reality-Star und Mallorca-Auswanderin sagt über ihren Wechsel: „Ich hatte eine tolle Zeit bei RTLZWEI und bin schon ganz gespannt auf die neue Staffel von «Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca», die dort in Kürze startet. Danach geht’s für mich zurück ins VOX-Körbchen. Wir freuen uns auf viele spannende Projekte, das wird mega, mega schön!“„Wir freuen uns sehr, dass Daniela zu VOX zurückkehrt. Gemeinsam haben wir schon so viele tolle Fernsehmomente erlebt und uns nie aus den Augen verloren“, erklärt Marcel Amruschkewitz, VOX-Chefredakteur – und Unterhaltungschef. „Jetzt übergeben uns die Kollegen von RTLZWEI wieder das Körbchen. Und wir freuen uns auf neue Abenteuer – mit der Katze, ihrem Lucas und Tochter Sophia. Und das schon in der kommenden TV-Season.“Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI, fügt an: „Am 21. Juni startet bei RTLZWEI endlich die neueste Staffel von «Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca». Zehn weitere Folgen voller emotionaler und humorvoller Momente! So viele wie noch nie! Nach acht wunderbaren Jahren verabschieden wir uns damit von Daniela, Lucas und Sophia, die nun endgültig in ihrer Heimat auf Mallorca angekommen sind. Für die vielen schönen gemeinsamen Erlebnisse bedankt sich das gesamte Team von Herzen und wünscht den Dreien für die Zukunft alles, alles Gute.“