Showtime programmiert «Loudmouth»

US-Fernsehen

Der Dokumentarfilm feiert schon am Freitag in den Vereinigten Staaten Premiere.

Showtime kündigte an, dass, der endgültige Blick auf Reverend Al Sharpton unter der Regie von Josh Alexander, am Freitag, den 16. Juni, auf den Showtimes Streaming- und On-Demand-Plattformen Premiere haben wird. Der von der Kritik gefeierte Dokumentarfilm, der im Juni 2022 auf dem Tribeca Festival seine Premiere feierte, zeichnet Reverend Sharptons Weg von der Rassenjustiz zu einem alten Medienmann und seine Arbeit für den sozialen Wandel von den Straßen im Brooklyn der 1980er Jahre bis nach Minneapolis im Jahr 2020 nach, mit nie zuvor gezeigtem Filmmaterial an der Front, in den Medien und in den Korridoren der Macht, um ein intimes und aufschlussreiches Porträt dieses unermüdlichen Aktivisten zu zeichnen. Zwei Tage später läuft der Film im linearen Fernsehen.Oft umstritten, gelegentlich fehlbar und immer zitierfähig, hat Reverend Sharpton sein ganzes Leben damit verbracht, Amerikas ohrenbetäubende Selbstgefälligkeit im Kampf gegen die Rassenungerechtigkeit zu konfrontieren - und die hässlichen Wahrheiten über die anhaltenden Auswirkungen des strukturellen Rassismus auf unsere Nation zu verbreiten, die viele lieber ignorieren würden. Sharpton ist eine polarisierende Figur, die auf lokalen und nationalen Bühnen sowohl Liebe als auch Hass hervorruft. Dieser Film folgt einem unermüdlichen Kämpfer, der in seiner Mission, den Status quo zu verändern, nie einen Kampf gescheut hat. Der Film enthält Kommentare von Präsident Barack Obama, Reverend Jesse Jackson, James Brown und Senator Chuck Schumer.Regisseur Josh Alexander ist einer der Gründer von Group Effort Films. Er schrieb Jay Myself, schrieb und produzierte I'm Leaving Now und war ausführender Produzent des IDA-nominierten Films United Skates, der 2018 den Tribeca Festival Audience Award gewann.