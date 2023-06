«The Stroll» startet Ende Juni

US-Fernsehen

Eine kraftvolle und ergreifende Geschichte von Transgender-Sexarbeitern im New Yorker Meatpacking District vor der Gentrifizierung ist Thema der Dokumentation.

Der HBO-Dokumentarfilm, unter der Regie von Kristen Lovell und Zackary Drucker («The Lady and The Dale»), wird am Mittwoch, 21. Juni, bei HBO ausgestrahlt und ist zeitgleich mit dem LGBTQ-Pride-Month auf Max zu sehen. Der Film ist Lovells Regiedebüt und feierte seine Weltpremiere auf dem Sundance Film Festival 2023, wo er von der Kritik hoch gelobt wurde.Als die Regisseurin Kristen Lovell in den 1990er Jahren nach New York City zog und mit ihrer Transition begann, wurde sie von ihrem Job gefeuert. Da es nur wenige Möglichkeiten gab, Geld zu verdienen, um zu überleben, begann Kristen, wie viele farbige Transgender-Frauen in dieser Zeit, mit Sexarbeit in einer Gegend Geld zu verdienen. Dort kamen Trans-Frauen zusammen und schufen eine tiefe Kameradschaft, um sich gegenseitig vor Belästigung und Gewalt zu schützen.Indem sie ihre Schwestern wieder zusammenbringt, um diese wichtige New Yorker Geschichte aus erster Hand zu erzählen, erwecken Kristens intime Erzählung und ihre Interviews eine erstaunliche Fülle von Archivmaterial über das vergangene New York der 1970er bis frühen 2000er Jahre zum Leben. «The Stroll» ist nicht nur ein Film über das Leben von Transgendern, sondern auch ein erschreckender Bericht über die Gentrifizierung, als der New Yorker Bürgermeister Giuliani Initiativen zur Verbesserung der Lebensqualität" ergriff, die die Polizeiarbeit in der Stadt verschärften und die Sexarbeiterinnen aus dem Viertel vertrieben.