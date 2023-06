Banijay veräußert «Serial Lover»

International

Der spanische Fernsehsender Atresmedia hat die Serie erworben.

Banijay Rights hat einen großen Verkauf seiner französischen Dramaseriean den spanischen Sender Atresmedia abgeschlossen. «Serial Lover» ist die erste Serie für das französische Banijay-Label Shine Fiction, das gemeinsam mit Amaury Fournial von Sibaro Films produziert.Das Drehbuch von Alice Den Broek unter der Regie von Fred Berthe beschreiben «Serial Lover» als "die Geschichte eines gewitzten Mannes, der viele verschiedene Leben führt - ein Pilot, ein Chirurg, ein Makler, ein Journalist; für jede Identität entwickelt er eine neue Persönlichkeit und täuscht Experten auf jedem Gebiet. Gut aussehend, charmant und aufmerksam, berauscht von seiner Macht, wird die Täuschung zu einer Kunstform, mit der er alle um sich herum manipuliert, vor allem Frauen, die er anvisiert und bestiehlt. Wie viele Frauen sind schon in diese Falle getappt?"Die Serie wurde von M6 in Frankreich bestellt. Der Vertrag mit Atresmedia wurde von Marion Vergnaud, SVP Italy, Iberia & Malta, Banijay Rights, ausgehandelt. In «Serial Lover» spielen Flora Bonaventura, Helena Nogera, Odile Vuillemin, Elodie Frégé und Jonathan Zacaï. Banijay Rights übernimmt den internationalen Vertrieb der Serie. Jose Antonio Salso, Leiter der Abteilung Akquisitionen und internationaler Vertrieb bei Atresmedia, sagte: "Wir bei Atresmedia freuen uns, die Heimat von Serial Lover in Spanien zu sein - und wir sind stolz darauf, mit einem Mix aus den besten Inhalten der Welt führend in diesem Markt zu sein."«Serial Lover» ist die vielschichtige Geschichte eines Trickbetrügers, dessen Leben nur ein Ziel hat: andere zu betrügen, wobei Frauen leider sein bevorzugtes Ziel sind", so Vergnaud. "Wir freuen uns, dass diese fesselnde und komplexe Serie auf Atresmedia startet und ein ganz neues Publikum in Spanien ansprechen wird", so Vergnaud weiter. Im November 2022 erreichte der Vierteiler 2,2 Millionen Fernsehzuschauer bei M6 in Frankreich und 0,17 Millionen Zuseher bei La Une in Belgien.