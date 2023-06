Amazon bestellt «Angry Birds»-Serie

US-Fernsehen

Die Animationsserie soll schon bald von einem «Futurama»-Produzent umgesetzt werden.

Das «Angry Birds»-Universum ist gerade um eine Serie größer geworden. Amazon Prime Video und Amazon Kids+ haben die Serievon Eric Rogers («Futurama») und Titmouse in Auftrag gegeben. "Wir freuen uns, mit Amazon zusammenzuarbeiten, um die Geschichte der Hatchlings in «Angry Birds Mystery Island» um ein neues Kapitel zu erweitern", sagt Hanna Valkeapää-Nokkala, Leiterin der Markenlizenzierung bei Rovio. "Ich bin mir sicher, dass die Fans der Hatchlings gespannt darauf sein werden, sie in ihrer eigenen Serie zu sehen, zum ersten Mal mit Sprecherstimmen."Die erste Staffel mit 24 Episoden wird drei neue Hatchlings – Mia, Rosie und Buddy – und ein Austauschschweinchen namens Hamylton auf ihrem Pauschalurlaub auf einer Insel begleiten, wo sie versehentlich auf eine unbekannte Insel katapultiert werden. Dort werden sie versehentlich auf eine unbekannte Insel katapultiert. Auf sich allein gestellt, um die exotischen Sehenswürdigkeiten, Gerüche und unerklärlichen Phänomene ihrer neuen Umgebung zu erforschen, ohne dass Erwachsene in der Nähe sind, lernt die bunt zusammengewürfelte Gruppe schnell, dass sie die Geheimnisse der Insel gemeinsam lüften müssen, um zu überleben und wieder nach Hause zu kommen.Eric Rogers, Showrunner, Chefautor und ausführender Produzent, erklärt: "Mit einem solchen Dreamteam und einer solchen Besetzung zu arbeiten, ist das Highlight meiner Karriere. Gemeinsam brüten wir eine Serie voller Komik, Herz und Geheimnisse aus, die man nicht mehr aus der Hand legen kann und die mit lautem Lachen gefüllt ist."