Apple widmet sich Lionel Messi

Der Streamingdienst bleibt dem Fußball treu und zeigt den Weg nach Katar.

Diese Woche kündigte Apple TV+ eine neue, noch unbetitelte vierteilige Dokumentarserie von Smuggler Entertainment an, die einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des globalen Superstars Lionel Messi gewährt, der weithin als der Größte aller Zeiten in einer Sportart gilt, die von fünf Milliarden Fans auf der ganzen Welt geliebt wird. Die in Paris, Katar und Argentinien gedrehte Serie begleitet den siebenfachen Ballon d'Or-Gewinner bei seinen fünf Teilnahmen an FIFA-Weltmeisterschaften und seinem Sieg bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022, einem der spannendsten Endspiele der Geschichte. In seinen eigenen Worten erzählt Messi die endgültige Geschichte seiner unglaublichen Karriere mit der argentinischen Fußballnationalmannschaft und gibt einen intimen und beispiellosen Einblick in sein Streben nach einem legendären Weltmeistertitel.Nur wenige Tage vor Beginn des Turniers sagte Messi zu den Filmemachern: "Es wäre die ultimative Erfahrung, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen und meine Karriere auf diese Weise abzuschließen. Ich habe davon geträumt, nachdem ich viele Jahre dafür gekämpft habe. Ich habe mir eine Million Möglichkeiten ausgemalt, was passieren könnte ... das erste Spiel, das Achtelfinale, das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale. Ich werde es auch als etwas Besonderes erleben, weil es das letzte ist. Mein letztes Jahr mit dem Gewinn einer Weltmeisterschaft zu beenden, wäre ein Traum.“ Innerhalb weniger Wochen und vor einer rekordverdächtigen Zuschauerzahl hat Leo Messi seinen Platz im Pantheon des Sports gefestigt, als er den Weltpokal in die Höhe stemmte.Der derzeit noch unbetitelte Dokumentarfilm wird von Emmy-Preisträger Tim Pastore («Free Solo», «Jane»), den Emmy- und Tony-Preisträgern Patrick Milling Smith und Brian Carmody sowie Emmy-Preisträger Matt Renner zusammen mit Jon Henion («Welcome to Wrexham») und Juan Camilo Cruz.