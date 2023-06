WGA lässt Drehgenehmigungen sinken

US-Fernsehen

31 Prozent weniger Anträge verzeichnet New York City, weil es keine Drehbücher gibt.

Anträge auf Drehgenehmigungen für TV- und Filmprojekte in New York City gingen im April um 13 Prozent und im Mai um 31,5 Prozent zurück, da der Streik der Writers Guild of America (WGA) weiter anhielt. Im Vergleich dazu wurden im April dieses Jahres nur 662 Drehgenehmigungen für 187 Projekte und im Mai 549 Genehmigungen für 181 Projekte erteilt.Der Streik der Drehbuchautoren begann am 2. Mai, nachdem die WGA nicht in der Lage war, einen neuen Vertrag mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) abzuschließen, bevor das vorherige Abkommen am 1. Mai auslief. Zwischen April und Mai sind die für Dreharbeiten in New York City beantragten Drehgenehmigungen um 17 Prozent zurückgegangen, während sie im Jahr 2022 zwischen den beiden Monaten um knapp über 5 Prozent gestiegen sind.Die Zahl der Projekte mit Sitz in New York City, die Genehmigungen beantragten, sank im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent (227 im Jahr 2022 gegenüber 181 im Jahr 2023). Im Vergleich zum April haben im Mai sechs weniger Film- und Fernsehprojekte eine Drehgenehmigung beantragt.