Neue «Superman»-Serie startet im Juli

US-Fernsehen

«My Adventures with Superman» wird Adult Swim bereichern.

, die neueste Zeichentrickserie von Warner Bros. Animation und DC, startet am Donnerstag, den 6. Juli um Mitternacht auf Adult Swim und tags darauf auf Max. Der offizielle Trailer und die Hauptdarsteller Jack Quaid als Stimme von Clark Kent, Alice Lee als Stimme von Lois Lane und Ishmel Sahid als Stimme von Jimmy Olsen wurden ebenfalls vorgestellt.Die neue Serie ist eine fortlaufende Coming-of-Age-Geschichte, die die Zwanzigjährigen Clark Kent, die kluge und engagierte Lois Lane und ihren besten Freund Jimmy Olsen dabei begleitet, wie sie entdecken, wer sie sind und was sie gemeinsam als investigatives Reporterteam beim Daily Planet erreichen können. Die Geschichte folgt Clark, wie er seine geheime Identität als Superman aufbaut und seine eigene mysteriöse Herkunft erforscht. Lois, die auf dem Weg ist, eine Starreporterin zu werden, tut sich mit dem Fotografen Jimmy Olsen zusammen, um die wichtigen Geschichten zu schreiben. Währenddessen verlieben sich Clark und Lois ineinander... während Lois immer näher an die Aufdeckung seiner geheimen Identität herankommt! Unser Trio erlebt gemeinsame Abenteuer, schaltet Bösewichte aus, stolpert über Geheimnisse und entdeckt, was es bedeutet, selbst ein Held zu sein.Die erste Staffel wird mit zwei aufeinanderfolgenden Episoden beginnen, gefolgt von einer neuen Episode jeden Donnerstag. Die Wiederholungen der neuen Episoden werden freitags um 19:00 Uhr auf Adult Swim und samstags um Mitternacht auf Toonami ausgestrahlt. Neue Episoden werden außerdem freitags auf Max gestreamt. Sam Register («Teen Titans Go!») fungiert als ausführender Produzent.