HBO beendet «Perry Mason»

US-Fernsehen

Das Drama mit Matthew Rhys bekam nur zwei Staffeln.

wurde bei HBO abgesetzt. Die Serie debütierte im März mit ihrer zweiten und letzten Staffel. "Wir sind sehr dankbar für die bemerkenswerte Arbeit von Matthew Rhys und der unvergleichlichen Besetzung und Crew von «Perry Mason» für ihre Neuinterpretation eines so geschätzten und geschichtsträchtigen Franchise", sagte HBO in einer Erklärung. "Wir werden zwar keine weitere Staffel der Serie produzieren, aber wir freuen uns darauf, mit den brillanten Kreativen des Team Downey an zukünftigen Projekten weiterzuarbeiten."Matthew Rhys spielte in der Serie, die auf den von Erle Stanley Gardner geschaffenen Figuren basiert, die Hauptrolle. Anders als in der Fernsehserie aus den 1950er Jahren, in der Mason als Anwalt arbeitete, wird die Figur in der HBO-Serie zu einem früheren Zeitpunkt in seinem Leben als Privatdetektiv in Los Angeles in den 1930er Jahren dargestellt.Neben Rhys gehörten zur Besetzung der zweiten Staffel auch Juliet Rylance, Chris Chalk, Diarra Kilpatrick, Eric Lange, Justin Kirk, Katherine Waterston, Hope Davis, Fabrizio Guido, Peter Mendoza, Mark O'Brien, Paul Raci, Jen Tullock, Jon Chaffin, Onahoua Rodriguez, Jee Young Han, Sean Astin, Tommy Dewey, Shea Whigham, und Wallace Langham.