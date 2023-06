RTL+ holt zweite «CSI: Vegas»-Staffel ab Juli nach Deutschland

TV-News

In den 21 neuen Folgen übernimmt ein neues Ermittlerteam das «CSI: Vegas»-Team.

Das deutsche Zuhause der Serien-Neuauflage vonbleibt RTL+, wo ab dem 1. Juli die zweite Staffel der Krimi-Reihe zu sehen sein wird. Bereits die erste Staffel war beim Streamingdienst am 1. Oktober 2022 erschienen. Die zweite Runde umfasst nun aber mehr als doppelt so viele Episoden wie die erste. Das US-Network CBS hatte in der zurückliegenden TV-Saison zwischen September 2022 und Mai 2023 gleich 21 Folgen gesendet. Eine dritte Staffel wurde bereits bestellt.In der zweiten Staffel des Reboots haben die Geschwister Sonya (Sara Amini) und Jack Nikolayevich (Joel Johnstone) das Ermittlerteam übernommen. Das CSI ermittelt in einem Mord an einer Domina, als sich überraschend Catherine Willows (Marg Helgenberger) meldet und anfragt, ob sie wieder als Tatortermittlerin arbeiten kann. Den Grund für ihre Rückkehr hält sie zunächst zurück, aber mithilfe des CSI will sie einen sehr persönlichen Fall aufklären.Wann beziehungsweise ob die zweite Staffel auch im Free-TV landet, ist noch offen. Im Frühjahr holte VOX die zehn Folgen aus dem Streamingbereich ins lineare Fernsehen. Die in Doppelfolgen gezeigten Episoden schlugen sich am Mittwochabend mit im Schnitt 1,32 Millionen Fernsehzuschauern und einem Zielgruppenmarktanteil von 6,8 Prozent recht ordentlich. Die Chancen stehen also gut, dass die zweite Runde erneut vor die Bezahlschranke wandert.