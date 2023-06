«The Idol» startet mit 913.000 Zuschauern

US-Fernsehen

HBO erreichte mit dem Start ganz gute Zuschauerzahlen.

HBO begrüßte 913.000 Zuschauer bei der Ausstrahlung der Serienpremiere vonam Sonntagabend. Diese Zahl wurde von Warner Bros. Discovery zur Verfügung gestellt und bezieht sich auf Nielsens Messung der linearen Zuschauer auf dem Kabelkanal von HBO in Kombination mit WBDs eigenen Daten zu Streams auf Max.Zum Vergleich: «Euphoria» ► (entwickelt von Sam Levinson, dem Mitschöpfer von «The Idol») erreichte bei seiner Premiere 2019 1,1 Millionen Zuschauer. (Max war noch nicht gestartet, d. h. die Zuschauer wurden über HBO, HBO Go und HBO Now gezählt.) Levinsons zweite HBO-Produktion liegt also 17 Prozent hinter seiner ersten. Die Entwicklung der Zuschauerzahlen der ersten «Euphoria»-Staffel verlief größtenteils flach und erreichte mit 1,2 Millionen Zuschauern beim Finale ihren Höhepunkt, was bedeutet, dass «The Idol» es immer noch schaffen könnte, die frühe Leistung von «Euphoria» zu übertreffen, wenn sein Publikum weiter wächst. Dafür bleibt allerdings nur ein Monat Zeit, da die erste Staffel des Dramas nur fünf Episoden lang laufen wird.Es ist außerdem bemerkenswert, dass «Euphoria» ► den Vorteil hatte, direkt nach einer Episode von HBOs «Big Little Lies» zu starten, die 2,3 Millionen Zuschauer hatte, während «The Idol» in Konkurrenz zu Spiel zwei der NBA-Finals 2023 veröffentlicht wurde.