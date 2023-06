«Extreme Makeover: Home Edition» kommt zurück

US-Fernsehen

Der Fernsehsender ABC hat eine Neuauflage in Auftrag gegeben, die schon im Herbst laufen könnte.

ABC entwickelt eine neue Version von. Clea Shearer und Joanna Teplin, die als Mitbegründerinnen der Lifestyle-Marke «The Home Edit» bekannt sind, werden als Moderatorinnen der neuen Version der Sendung fungieren, sollte diese fortgesetzt werden. Die Sendung trägt derzeit denselben Titel wie das Original, aber das ist nur ein Arbeitstitel.Wie in der Originalsendung werden die Moderatoren in jeder Folge eine Familie kennenlernen, die ein neues Haus braucht oder ihr jetziges Haus umfassend renovieren muss. Die Moderatoren arbeiten dann mit einem Team von Bauherren, Designern und Bauunternehmern zusammen, um das Haus nach den Bedürfnissen der Familie umzugestalten.Shearer und Teplin gründeten «The Home Edit» im Jahr 2015. Die Marke hat sich als unglaublich populär erwiesen, so dass sie 2022 von Reese Witherspoons Hello Sunshine, einem Teil von Candle Media, übernommen wurde. «Extreme Makeover: Home Edition» wird von Endemol Shine North America und Hello Sunshine in Zusammenarbeit mit Walt Disney Television Alternative produziert. Shyam Balsé fungiert als Showrunner und ausführender Produzent. Sharon Levy, DJ Nurre und Michael Heyerman von Endemol Shine North America sind ebenfalls ausführende Produzenten, zusammen mit Witherspoon, Sara Rea und Cassie Lambert Scalettar von Hello Sunshine.