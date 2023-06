«Community»-Film: Drehbuch fast abgeschlossen

US-Fernsehen

Dan Harmon soll mit dem Skript sehr weit vorangeschritten sein.

Wie fast jedes Projekt in Hollywood liegt auch der-Film wegen des Autorenstreiks auf Eis. Der Lichtblick in der düsteren Zeitlinie ist jedoch, dass laut Hauptdarsteller Joel McHale Serienschöpfer Dan Harmon und Co-Autor Andrew Guest das Drehbuch des Peacock-Films vor der Arbeitsniederlegung der Writers Guild of America (WGA) fast fertiggestellt hatten und Harmon in Gesprächen mit seinem Wunschregisseur für den Film war."Wir hatten einen Drehtermin, der im Sommer stattfinden sollte", sagte McHale gegenüber „Variety“. "Und ich glaube, sie waren extrem nah dran – ich meine, Dan ist jemand, der Dinge hinbekommt, aber offensichtlich ist das alles gestoppt. Aber ich denke, es war verdammt knapp. Es war knapp, der Drehtermin rückte näher und wir waren alle aufgeregt, es zu tun, und dann kam der Autorenstreik, der offensichtlich alles auf Eis gelegt hat, und das zu Recht. Die Drehbuchautoren fordern sehr vernünftige Dinge. Die Autoren müssen angemessen bezahlt werden.“Harmon, McHale und andere Mitglieder der WGA streiken seit mehr als einem Monat, nachdem die Gewerkschaft nicht in der Lage war, einen neuen Vertrag mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) über Themen wie künstliche Intelligenz und Streaming-Restbeträge abzuschließen. Und da sich die Studios und die Autoren noch nicht wieder an den Tisch gesetzt haben, um weiter zu verhandeln, wurde die Rückkehr nach Greendale verschoben.