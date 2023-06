Netflix bestellt «Rhythm + Flow Italy»

International

Nachdem die Show in den Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich lief, kommt nun ein Ableger nach Italien.

Netflix hat die Produktion vonangekündigt, nachdem der Hip-Hop-Musikwettbewerb bereits in den USA und Frankreich gestartet ist. Die bahnbrechende Talentshow, die aufstrebende Rapper begleitet und fördert, wird in Italien von Fremantle produziert und zeigt die italienischen Rapper Fabri Fibra, Geolier und Rose Villain auf der Suche nach lokalen Künstlern, die der italienischen Rap-Szene ihren Stempel aufdrücken werden.«Rhythm + Flow Italy» - ein Zeugnis dafür, wie Italiens Hip-Hop-Produzenten und Künstler die Grenzen des Genres verschieben und Italien zu einem der größten Hip-Hop-Märkte Europas gemacht haben - wird eine 8-teilige Serie sein, die 2024 auf Netflix verfügbar sein wird. Die Moderatoren der Show suchen nach Italiens nächster Generation von Hip-Hop-Talenten, ausgehend von Rom, Neapel und Mailand, die als die repräsentativsten Städte für italienischen Rap gelten. Der Gewinner von «Rhythm + Flow Italy» erhält 100.000 € (106.000 $).Der Boom der italienischen Hip-Hop-Kultur lässt sich bis zu ihrer Entstehung als eine Form des Jugendprotests gegen die Regierung von Silvio Berlusconi in den frühen 90er Jahren zurückverfolgen. In jüngerer Zeit hat der neapolitanische Rap als fester Bestandteil des Soundtracks der Fernsehserie «Gomorrah» über das organisierte Verbrechen, Italiens wichtigstem TV-Export, internationale Bekanntheit erlangt.