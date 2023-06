Dolly Parton wirbt für Olympia bei NBC

US-Fernsehen

Ab dem 26. Juli 2023 werden die olympischen Sommerspiele in der französischen Hauptstadt ausgetragen.

Die Olympischen Spiele sind eine große Sache für NBCUniversal. Die Winter- und Sommerspiele dominieren die Einschaltquoten, die Kultur und die Sportlandschaft, während sie stattfinden. Und sie sind das Aushängeschild für Peacock , den Streaming-Dienst des Unternehmens. Da die Olympischen Spiele 2024 in Paris nur noch etwas mehr als ein Jahr entfernt sind, beginnt das Unternehmen gerade damit, seine Botschaft an die Zuschauer zu übermitteln.NBCU startet eine plattformübergreifende Marketingkampagne mit dem Motto "Save the Date", um die Verbraucher auf die Olympischen Spiele einzustimmen, die am 26. Juli nächsten Jahres beginnen. Und um dies zu erreichen, wendet sich das Unternehmen an einige alte Freunde. Im ersten Werbespot für die neue Kampagne sind die legendäre Country-Sängerin Dolly Parton (die bereits in NBC-Weihnachtsspecials aufgetreten ist), WWE-Superstar Roman Reigns und ein Lakai zu sehen.Jenny Storms, CMO für Unterhaltung und Sport bei NBCU, nennt das einen "brennenden Moment". Storms sagte: "Einige sind definitiv Teil der Organisation. Aber in vielen Fällen sind es einfach Leute, die Fans der Olympischen Spiele und der olympischen Bewegung sind. Wir haben in der Vergangenheit viel mit den Untergebenen und ihrer Liebe zu den Olympischen Spielen gearbeitet. Wir wissen, dass die WWE-Superstars große Olympia-Fans sind. Es ging also nur darum, die Geschichte, die Idee und das Konzept ans Licht zu bringen, und das sind die größten Superstars, die man in der Unterhaltungsbranche finden kann, um für diese Kampagne zusammenzukommen und sie auf eine wirklich große Art und Weise zu starten."Parton selbst sagte in einem Statement gegenüber „The Hollywood Reporter“: "Ich liebe die Olympischen Spiele! Ich tue mein Bestes, um meinen Zeitplan so zu gestalten, dass ich so viel wie möglich davon sehen kann. Ich nehme alles auf Video auf, für den Fall, dass ich die Live-Übertragungen an einem bestimmten Tag verpasse, und schaue sie mir dann so schnell wie möglich an. Ich lache, ich weine, ich schreie; es gibt keine Verlierer bei den Olympischen Spielen, denn alle haben sich ein Leben lang darauf vorbereitet, aber ich feiere mit denen, die mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen nach Hause gehen.