MGM+ schnappt sich «Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein»

US-Fernsehen

Der Vierteiler wird schon im September bei dem Streamingdienst ausgestrahlt.

MGM+ gab bekannt, dass die vierteilige Doku-Serie, bei der James Buddy Day («Blumhouse's Compendium of Horror», «Fall River») Regie führt und als ausführender Produzent fungiert, von MGM+ gekauft wurde. Sie wird im September auf MGM+ ausgestrahlt. Diese MGM+-Doku-Serie folgt dem grausamen Grabräuber und Serienmörder Ed Gein, auch bekannt als «The Plainfield Ghoul» und «The Mad Butcher»", dessen Verbrechen so berühmte Filme wie «Psycho», «The Texas Chainsaw Massacre» und «The Silence of the Lambs» inspirierten.Jahrelang haben Filmemacher, Journalisten und Wissenschaftler versucht, die Psyche dieses berüchtigten Mörders zu enträtseln. Mit neuen Enthüllungen und noch nie zuvor gehörten Aufnahmen werden die Zuschauer in das Mittelamerika der späten 1950er Jahre versetzt und tauchen in Geins perverse Gedankenwelt ein. Die Serie erforscht Geins Erziehung und die verdrehte Beziehung zu seiner Mutter (die Alfred Hitchcocks «Psycho» inspirierte), seine frühen Grabräubereien, die Morde, die zu seiner Verhaftung führten, und die Entdeckung seines schrecklichen Horrorhauses durch die Polizei - alles begleitet von brandneuen Enthüllungen, die in den Aufnahmen zu hören sind."Diese fesselnde und verstörende Doku-Serie beleuchtet ein berüchtigtes Kapitel unserer Kriminalgeschichte", sagt Michael Wright, Leiter von MGM+. "«Psycho» wirft nicht nur einen detaillierten Blick auf das Leben eines der berüchtigtsten Serienmörder unserer Zeit, sondern erforscht auch die Auswirkungen seiner Verbrechen auf die Opfer und unsere Kultur." Jill Latiano Howerton und Josh Kunau fungieren auch als ausführende Produzenten für Roots Productions. Amazon & MGM Studios Distribution werden die Serie international vertreiben.