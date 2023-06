Sat.1 plant mit «Halbpension mit Schmitz» in der Primetime

TV-News

Neuer Sendeplatz und verlängerte Ausgaben: Sat.1 befördert «Halbpension mit Schmitz» zur XXL-Version.

Es gibt sie noch, die Erstausstrahlungen im Sommer im Programm von Sat.1! Nachdem der Sender zuletzt massiv das Angebot zurückgeschraubt hatte und dies in den kommenden Wochen weiter tun wird, hat die Unterföhringer TV-Station nun für den 30. Juni den Start einer neuen-Staffel angekündigt. Die ersten Runden liefen jeweils am späten Abend und hatten im Laufe der Ausstrahlung mit rückläufigen Quoten zu kämpfen. Holten die ersten vier Folgen der Impro-Comedy im Herbst 2021 in der Spitze noch 9,9 Prozent, lag das Maximum im Frühjahr 2022 bei 6,3 Prozent. Zwei im Juli gesendete Ausgaben kamen nur noch auf 4,1 und 5,8 Prozent.Trotz des ausbleibenden Erfolgs baut Sat.1 «Halbpension mit Schmitz» aus und befördert Ralf Schmitz ab 30. Juni in die Primetime des Freitagabends, also jener Wochentag, an dem die Sendung einst debütierte. Die zweite Staffel war zuletzt auf den Mittwoch gewechselt. Da auch die Sendezeit ausgebaut wird, hört die vierteilige neue Staffel auf den Namen. Wieder mit von der Partie ist neben Ralf Schmitz auch Pierre M. Krause, der als Spielleiter kuriose Anweisungen gibt.Zum Auftakt sorgt Schmitz mit seiner Stammcrew Janine Kunze, Lisa Feller, Kathrin Osterode und Simon Pearce für Senderinterne Cross-Promo, denn daswird in Person von Alina Merkau und Christian Wackert mitwirken. Auch Schauspieler Oliver Korittke wird als Überraschungsgast dabei sein.Am 7. Juli steht die von der Deutschen Produktions Union produzierten Sendung unter dem Motto „Fashion-Show“. Rebecca Mir und Sarah Engels sowie Martin Klempnow als Stargast auf dem Laufsteg sind dabei. Am 14. Juli wird die Sendung zum Zockerparadies Las Vegas – inklusive Elvis Imitator (Tom Beck), Barkeeper (Thore Schölermann), Karten-Trickser (Julian Button) und Bauchredner-Show (Sebastian Reich & Amanda). Zum Abschluss der vier Folgen kommt es am 21. Juli zu einer Hochzeitssendung, bei der Jana Ina Zarrella, Evelyn Burdecki und Bastian Bielendorfer für Lacher sorgen sollen.