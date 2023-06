«Fubar» führt die Netflix-Charts an

International

Der letzte Teil von «Manifest» hat viele Aufrufe bekommen.

Die vierte-Staffel kehrte nach der Veröffentlichung des zweiten Teils, der am 2. Juni erschien, auf Platz zwei der Netflix-Top10-Charts zurück. Zwischen dem 29. Mai und dem 4. Juni wurde die Serie 39,4 Millionen Stunden gesehen - das ist ein leichter Rückgang gegenüber der Veröffentlichung des ersten Teils der vierten Staffel, der nach ihrer Veröffentlichung am 4. November auf Platz eins der Netflix Top10 eröffnete. Die Serie wurde in den ersten drei Tagen ihrer Verfügbarkeit 57,1 Millionen Mal angesehen.Unterdessen führt Arnold Schwarzeneggersmit 88,03 Millionen Sehstunden weiterhin die Liste der englischen TV-Titel an und ist in 91 Ländern in den Top10 vertreten. In nur zehn Tagen hatte die Action-Komödie fast 25 Millionen Aufrufe. Netflix berechnet die Gesamtaufrufe (177 Millionen Stunden), indem es die Gesamtaufrufe durch die Laufzeit (7,13 Stunden) teilt.Weitere Neuigkeiten zum Thema Action sindmit Jennifer Lopez in der Hauptrolle, der weitere 16,48 Millionen Stunden gesehen wurde und damit auf Platz acht der beliebtesten englischen Filme aller Zeiten auf Netflix landete, mit 229,30 Millionen Gesamtbesuchsstunden.hat sich mit 29,83 Millionen Sehstunden vorgeschoben und das «Bridgerton»-Prequel um 2,62 Millionen Stunden übertroffen. Die beiden Spin-offs stehen sich seit dem Debüt von «XO, Kitty» am 18. Mai gegenüber, das 72,08 Millionen Zuschauer erreichte. Während dieses Zeitfensters war «Queen Charlotte» in der dritten Woche verfügbar und erreichte 82,39 Millionen Sehstunden, was ihr den ersten Platz einbrachte. Die Serie wurde schließlich in der vierten Woche von «Fubar» entthront.