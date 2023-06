«Love Island» sackt in Großbritannien ab

England

Nach den vielen Skandalen wenden sich die Zuschauer den vielen Alternativ-Shows zu.

Die Einschaltquoten der britischen Ausgabe vonsind in der zweiten Staffel in Folge gesunken. Die Premiere von Staffel zehn der ITV-Dating-Reality-Show am Montagabend erreichte 1,3 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von elf Prozent – das ist etwas mehr als die Hälfte der 2,4 Millionen Zuschauer (15,4 % Marktanteil), die zum Auftakt der Sommersaison 2022 eingeschaltet hatten.Damit setzt sich auch der lineare Abwärtstrend bei den Einschaltquoten von «Love Island» fort, das vor einigen Monaten trotz der neuen Moderatorin Maya Jama eine ruhige Wintersaison hatte. Die erste Folge der Wintersaison erreichte nur 1,4 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,7 Prozent bei der terrestrischen Ausstrahlung. (Auf dem Streamingdienst ITVX sah das jedoch anders aus: Laut ITV verfolgten 3,4 Millionen Zuschauer die Premiere).Die Spitzenjahre von «Love Island» waren von 2017 bis 2019, als jede Folge etwa 3,5 Millionen Zuschauer erreichte. Die Produzenten versuchen offensichtlich, das Format aufzufrischen und haben für die Premiere von Staffel zehn bereits ein paar größere Wendungen vorgesehen. Trotz der Beliebtheit von Jama als Moderatorin könnte einer der Gründe für die sinkenden Zuschauerzahlen der Show darin liegen, dass die Teilnehmer der aktuellen Staffel von den sozialen Medien ausgeschlossen sind. ITV hat diese weitreichende Änderung seiner Sorgfaltspflichtprotokolle im Januar vorgenommen, um "sicherzustellen, dass sowohl die Inselbewohner als auch ihre Familien vor den negativen Auswirkungen der sozialen Medien geschützt sind".