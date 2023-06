MotorTrend geht zu Roku

US-Fernsehen

Das Unternehmen bietet jetzt auch einen Fast-Channel an.

Die MotorTrend Group, ein Unternehmen von Warner Bros. Discovery, gab bekannt, dass sie ihren linearen Kanal MotorTrend FAST TV mit der weltweit größten Bibliothek an Premium-Automobilprogrammen auf The Roku Channel bringen wird. Die Ausweitung von MotorTrend FAST TV auf den Dienst ist ein bedeutender Schritt in der Wachstumsstrategie von MotorTrend, um die Reichweite von MotorTrend FAST TV zu erhöhen und Top-Automobil-Inhalte einem breiteren Publikum als je zuvor anzubieten."Autofans die Möglichkeit zu geben, unsere beliebtesten Shows auf der riesigen Plattform von The Roku Channel zu sehen, ist ein großer Schritt für unser Unternehmen und unser Publikum", sagte Alex Wellen, CEO und Präsident der MotorTrend Group. "Seit dem Start vor sieben Monaten haben wir mehr als 10 Millionen Stunden werbeunterstütztes Fernsehen auf fünf Kontinenten gesehen, was die Mission von MotorTrend unterstreicht, die Art und Weise zu verändern, wie Autofans mit ihren Lieblingssendungen in Verbindung treten."Dies ist die zweite große Ankündigung von Roku und MotorTrend in den letzten Monaten. Im April gaben die beiden Unternehmen eine bahnbrechende Koproduktion für die zweite Staffel von «Muscle Car Crew» bekannt. Die neue Staffel der beliebten Serie, die in Zusammenarbeit mit Hartbeat Productions entstanden ist, wird auf dem Roku Channel als Roku und MotorTrend Original Serie ausgestrahlt."Wir freuen uns, MotorTrend FAST TV auf dem Roku Channel begrüßen zu dürfen", sagt Jennifer Vaux, Vice President, Content Acquisition & Programming, Roku. "Angesichts der Beliebtheit der bisher von MotorTrend vertriebenen Automobil-Inhalte ist Roku begeistert, unseren Millionen von Streamern Zugang zu weiteren Premium-Automobil-Inhalten zu bieten."