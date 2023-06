«Spider-Man» dominiert auch britische Charts

Kino-News

9,1 Millionen Pfund setzte der Spielfilm in der ersten Woche um.

Sonyssetzte sich mit 9,1 Millionen Pfund (10,57 Millionen Euro) an die Spitze der britischen und irischen Kinokassen, so die Zahlen von Comscore. Disneys «Arielle, die Meerjungfrau» setzte ihre starke Performance in diesem Gebiet fort und spielte an seinem zweiten Wochenende 4,2 Millionen Pfund ein, was einem Gesamteinspiel von 16,2 Millionen Pfund entspricht. An dritter Stelle steht Universals «Fast X», der an seinem dritten Wochenende eine Million Pfund einspielte und insgesamt 13,3 Millionen Pfund einnahm.Den vierten Platz belegte an seinem fünften Wochenende Disneys «Guardians Of The Galaxy Vol. 3» mit 993.389 Pfund bei einem Gesamteinspiel-Ergebnis von 34,6 Millionen Pfund. Disneys «The Boogeyman» debütierte mit 492.071 Pfund auf dem fünften Platz.Der große Kinostart am kommenden Wochenende ist Paramounts «Transformers: Rise Of The Beasts» mit Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jae Rodriguez, Pete Davidson und Cristo Fernández in den Hauptrollen, der in mehr als 300 Kinos gestartet wird.