ABC setzt im Juli auf das «CMA Fest»

US-Fernsehen

Das dreistündiges Primetime-Konzertspecial wird während des 50-jährigen Jubiläums des CMA-Festes vom 8. bis 11. Juni in Nashville gefilmt.

Die Country Music Association kündigte an, dass das, das Musikereignis des Sommers, am Mittwoch, 19. Juli, um 20 Uhr auf ABC ausgestrahlt wird. Das dreistündige Primetime-Konzertspecial, das in Nashville während des 50-jährigen Jubiläums des CMA Fests in dieser Woche startet, wird von Dierks Bentley, Elle King und Lainey Wilson moderiert."Ich könnte nicht aufgeregter sein, Dierks, Elle und Lainey als unsere diesjährigen «CMA Fest»-Moderatoren zu begrüßen", sagt CMA Chief Executive Officer Sarah Trahern. "Wie die Fans im letzten Jahr erlebt haben, ist die Energie, die Dierks und Elle auf die Bühne bringen, spürbar und wird in diesem Jahr durch Lainey nur noch verstärkt. Jeder dieser Künstler hat eine tiefe Leidenschaft für das CMA Fest und die Country Music Fans aus der ganzen Welt, die zu diesem Event nach Nashville reisen. Wir sind begeistert, alle drei zusammen zu haben, um mit uns 50 Jahre zu feiern!"Das «CMA Fest»-Fernsehspecial wird noch nie dagewesene Auftritte und überraschende Kooperationen mit den aufregendsten Acts der Country Music zeigen. Die Auftritte werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. «CMA Fest» ist eine Produktion der Country Music Association. Robert Deaton ist der ausführende Produzent und Autor, Alan Carter ist der Regisseur. 2023 ist das 20. Jahr in Folge, in dem die CMA ein TV-Sommerkonzert-Special produziert.