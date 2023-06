DGA und AMPTP erzielen Erfolg

Vermischtes

Die vorläufigen Vereinbarungen wurden vom nationalen Vorstand gebilligt.

Der nationale Vorstand der Directors Guild of America hat einstimmig die vorläufige Einigung gebilligt, die der Verhandlungsausschuss der Gilde am späten Samstag erzielt hat. Die Einigung zielt darauf ab, Rahmenbedingungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu starten und die Vergütung für Streaming-Dienste zu erhöhen.Nach der Genehmigung durch den Vorstand wird der Vertrag den DGA-Mitgliedern zur Ratifizierung vorgelegt. Die Gilde wird voraussichtlich noch in dieser Woche Unterlagen an ihre Mitglieder versenden."Wir sind gestartet, um einen Vertrag auszuhandeln, der für die Zukunft gerüstet ist. Dies ist ein bedeutendes Abkommen mit Vorteilen für alle Regisseure, Regieassistenten, Unit Production Manager, stellvertretenden Regisseure und Bühnenmanager", sagte DGA-Präsident Lesli Linka Glatter. "Unsere Branche verändert sich schnell und expandiert, und diese Vereinbarung ist das, was wir brauchen, um uns an diese Veränderungen anzupassen, neue Wege zu beschreiten und die 19.000 Regisseure und Mitglieder des Regie-Teams der DGA heute und in den kommenden Jahren zu schützen. Zusammen mit dem Rest des DGA-Vorstands bin ich stolz darauf, unseren Mitgliedern diese vorläufige Vereinbarung mit Begeisterung zur Ratifizierung zu empfehlen. Gemeinsam werden wir die Zukunft sichern, die wir verdient haben."