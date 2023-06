Démarrage en fanfare pour «Abysses»

International

Ein Blick ins französische Nachbarland, wo der Fernsehsender France 2 die Ausstrahlung von «Der Schwarm» startete.

Über sechs Millionen Menschen verfolgten Anfang März 2023 die ersten Folgen der Miniserie «Der Schwarm» im Zweiten Deutschen Fernsehen. Der Fernsehsender aus Mainz sicherte sich einen Marktanteil von starken 24,4 Prozent. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen verlief der Start mit 0,72 Millionen Zusehenden stark, der Marktanteil lag bei 11,7 Prozent. Vier Tage in Folge sendete das ZDF die Serie, die zuletzt noch auf 4,58 Millionen Zuseher kam und somit eine der erfolgreichsten Miniserien der vergangenen Jahre war.Der französische öffentlich-rechtliche Kanal France 2 startete die Ausstrahlung am Montagabend. Los ging es um 21.10 Uhr und 3,148 Millionen Menschen verfolgten die erste Geschichte, die auf einen Marktanteil von 15,4 Prozent kam. Die zweite Geschichte baute schon ein paar Fernsehzuschauer ab, schließlich waren nur noch 2,940 Millionen Menschen dabei. Der Marktanteil stieg allerdings auf 15,8 Prozent, immerhin dauerte die Ausstrahlung auch bis 22.45 Uhr. Bei den unter 50-Jährigen sicherte sich die Ausstrahlung 10,5 Prozent und war somit auch die Nummer eins. Die übrigen sechs Folgen werden montags um 21.10 Uhr ausgestrahlt.Die Verfilmung des Frank-Schätzing-Buches war ein Erfolg. Allerdings startete die SerieAnfang des Jahres erfolgreicher. Damals schalteten 4,310 Millionen Zuschauer ein, zwischen 21.00 und 23.00 Uhr holten die ersten zwei Folgen am 2. Januar 2023 21,3 Prozent und 16,9 Prozent bei unter 50-Jährigen, die einkaufen. Zurück zu «Der Schwarm»: Im Gegenprogramm sahen 2,79 Millionen Zuschauer den Spielfilm «Entre ses mains» mit Natacha Lindinger, der 15,3 Prozent Marktanteil holte. Bei den unter 50-Jährigen lag der Marktanteil bei 17,3 Prozent.