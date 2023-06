«War and Revolt» kommt zu Netflix

US-Fernsehen

«Oldboy»-Mastermind Park Chan-wook konnte das Projekt dort unterbringen.

Park Chan-wook, der koreanische Filmemacher hinter «Oldboy» und dem letztjährigen «Decision to Leave», ist als Produzent und Co-Autor des historischen Dramasan Bord. Der Film ist Parks erste Zusammenarbeit mit Netflix , der globalen Streaming-Plattform, die in Korea Marktführer ist und maßgeblich zum weltweiten Erfolg der koreanischen Gegenwartskultur beigetragen hat.«War and Revolt» erzählt die Geschichte von zwei Jugendfreunden, dargestellt von Gang Dong-won und Park Jeong-min, die zu Gegnern werden. Regie führt Kim Sang-man («Midnight F.M.») nach einem Drehbuch von Shin Chul und Park Chan-wook. Produziert wird der Film von Moho Film, der Indie-Schmiede hinter Parks «Decision to Leave», «The Handmaiden» und dem 2013 von Bong Joon Ho inszenierten «Snowpiercer», in Zusammenarbeit mit Semicolon Studio.Gang («Jeon Woochi», «Secret Reunion», «The Priests») spielt den rätselhaften Cheon-young, der trotz seiner bescheidenen Herkunft als Sklave bemerkenswerte kämpferische Fähigkeiten besitzt. Cheon-young kämpft darum, sich von den Ketten der Knechtschaft zu befreien und kombiniert dabei Charme und Action.