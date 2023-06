ID zieht positives Fazit von «Natalia Grace»

US-Fernsehen

Beim hauseigenen Streamingdienst wurde die Doku-Reihe über sechs Millionen Mal abgerufen.

, ID's sechsstündige Doku-Serie, die eine bizarre Familiensaga rund um das Geheimnis von Natalia Grace, einem sechsjährigen ukrainischen Waisenkind, erforscht, erreichte eine durchschnittliche Einschaltquote von 0,92 Punkten bei den 25-54-Jährigen, eine Steigerung von 179 Prozent gegenüber den vorangegangenen sechs Wochen.Während der drei Premierenabende erreichte «The Curious Case of Natalia Grace» seit seiner Premiere am 29. Mai 6,3 Millionen Gesamtzuschauer auf ID und bleibt damit ein Top-Performer auf discovery+. Die brisante dreiteilige Doku-Serie bietet schockierende Einblicke in eine mysteriöse Familiensaga über das sechsjährige ukrainische Waisenkind mit spondyloepiphysealer Dysplasie - einer seltenen Knochenwachstumsstörung, die zu Skelettanomalien führen kann. Ihre Adoptiveltern, Michael und Kristine Barnett, behaupten, dass Natalia ein Erwachsener war, der sich als Kind ausgab, während Natalia behauptet, dass sie ein ausgebeutetes Kind war."In diesem Jahr hat ID bewiesen, dass erstklassige True-Crime-Inhalte bei unseren Zuschauern auf allen unseren Plattformen Anklang finden", sagte Jason Sarlanis, President, Turner Networks, ID und HLN, Linear & Streaming. ID's limitierte Dokuserien und ereignisreiche Specials werden meisterhaft von einem Team kuratiert, das weiß, wie man Genre-definierende Programme kreiert, und liefern den Zuschauern weit und breit immer wieder "must-see" Inhalte. «The Curious of Case of Natalia Grace» bot Wendungen, von denen die Zuschauer nicht genug bekommen konnten. Diese unglaubliche Geschichte ist noch lange nicht zu Ende - wir werden den Fans das nächste Kapitel servieren, wenn wir Natalia Speaks später in diesem Jahr ausstrahlen und diese Serie als das True-Crime-Event des Sommers weiter festigen."