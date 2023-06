Podstars

Correctiv und die Nürnberger Nachrichten haben umfassend zum Thema Amazon recherchiert und daraus eine hörenswerte Podcast-Reihe gemacht.

Jeder kennt ihn - den Online-Giganten Amazon. Mit nur wenigen Klicks lässt sich hier alles bestellen, von Kleidung über Möbel bis hin zu Autozubehör, Gartentechnik und Geräte. Jeder kennt Amazon und die meisten werden es wohl auch schon genutzt haben. Keine Frage, schnelle Lieferung bis zum nächsten Werktag und Prime-Rabatte wie der kostenlose Versand locken und versprechen unkomplizierte Einkäufe. Unkompliziert zumindest für den Endkunden. Hinter den Kulissen des Versandhandelriesen brodelt es aber gewaltig. Seit Jahren kommen Themen wie Ausbeutung der Mitarbeiter und Kontrolle auf den Tisch. Der Podcast «Klick Klick Boom - die Maschine Amazon» beschäftigt sich mit den Hintergründen des Unternehmens.Nach eingehender Recherche erzählen nun die Nürnberger Nachrichten in Zusammenarbeit mit CORRECTIV die Geschichte dieser Marketingmaschine. In fünf Teilen beschäftigt sich der Podcast einerseits mit der Funktionsweise der Plattform Amazon und andererseits mit dem logistischen Aufwand, der dahinter steht. Darüber hinaus wird beleuchtet, unter welchen Bedingungen die Mitarbeiter des Onlinehandels - vom Lagerarbeiter bis hin zum Lieferdienst - ihren Job verrichten. Unter ständigem Druck und Überwachung arbeiten die Mitarbeiter in Deutschland und werden dabei finanziell kurz gehalten. Sowohl das Leben der Kurier- und LKW-Fahrer wird im Podcast näher betrachtet, als auch die Arbeitsbedingungen in den Verteilerzentren, in der Logistik und im Lager.Im Podcast wird Amazon mit den gesammelten Vorwürfen konfrontiert. Es kommen sowohl der Chef für Amazon Deutschland als auch einige andere Experten und Insider selbst zu Wort. Wie es möglich ist, dass Amazon derart schnell liefern kann, was das für die Mitarbeiter bedeutet und warum das Unternehmen so in der Kritik steht, wird detailliert erörtert. In insgesamt fünf Folgen werden zudem die Entstehungsgeschichte Amazons und die Kooperationen mit den verschiedenen Subunternehmen erklärt.Nicht zuletzt beschäftigt sich der Podcast «Klick Klick Boom - die Maschine Amazon» mit dem Leben der Mitarbeiter. Ein Versandhandel in dieser Größenordnung benötigt vor allem eins - Personal. Und dieses Personal wird häufig aus Mittel- und Osteuropa abgeworben. In der Hoffnung, in Deutschland zu fairen Konditionen arbeiten zu können, folgen die Mitarbeiter diesem Ruf. Doch was erwartet sie hier wirklich? Wie die Arbeitsverträge aussehen, was sie tatsächlich jeden Tag leisten müssen und unter welchen Bedingungen die Angestellten arbeiten, auch diese Fragen werden im Podcast ausführlich geklärt. Die Podcast-Reihe «Klick Klick Boom - die Maschine Amazon» gibt es in voller Länge unter anderem bei Spotify zu hören.