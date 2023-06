«Das perfekte Dinner» schwächelt und ist dennoch besser als die Primetime

Quotennews

Von Oktober letzten Jahres bis weit in 2023 hinein, legte «Das perfekte Dinner» einen perfekten Lauf hin. Das ist bereits Geschichte, die Zahlen gehen runter. Für die hauseigene Primetime reicht es aber noch.

Hier ergibt sich nun doch ein gewisser Zwiespalt für VOX . Zunächst der kurze Blick in die Vergangenheit: Zwischen Oktober 2023 und dem 01. Mai 2023 schaffte es die Koch-Show jede einzelne Ausstrahlung mit mehr als einer Million Zuschauern zu präsentieren. Beeindruckend, jedoch musste diese Serie irgendwann wieder reißen. Schon damals musste sich hier VOX oft den Vorwurf gefallen lassen, dass es nicht allzu ideal ist, wenn ein Vorabendprogramm bessere Zahlen als die Primetime holt.Zurück zur aktuellen Situation:schaffte es in der abgelaufenen Woche lediglich bei einer Ausstrahlung auf mehr als eine Million Zuschauer. Der Mittwoch holte 1,1 Millionen Zuschauer ab, hier waren 6,2 Prozent möglich. Am gestrigen Freitag waren "nur" 0,76 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dabei, der Marktanteil von 4,5 Prozent schmeckt nicht wirklich. Die Zielgruppe war mit 0,18 Millionen Zuschauer eher schwach auf der Brust, hier waren jedoch ordentliche 6,5 Prozent möglich. Die Möglichkeit also, dass die VOX-Primetime den Koch-Vorabend überholen kann.Aber nein.sollte im Anschluss an den Koch-Abend mit 0,72 Millionen im Gesamten Zuschauer verlieren. Der Marktanteil sank damit auf schwache 3,2 Prozent. Immerhin, so muss man es wohl formulieren, legten die 14- bis 49-Jährigen mit 0,31 Millionen ordentlich an Reichweite zu. Hier schraubte sich der Marktanteil auf gute 7,2 Prozent.