Kim Ha-neul and Rain spielen bei «Red Swan» mit

Auch der Disney-Konzern steckt viel Geld in koreanische Produktionen.

Das nächste hochkarätige koreanische Drama von Disney+ , die romantische Rache-Serie, wird mit Kim Ha-neul («A Gentleman's Dignity», «On Air») und Jeong Jihun, alias Rain («Ghost Doctor», «Ninja Assasin»), in den Hauptrollen aufwarten.Die Serie handelt von Oh Wansoo (Kim), einer Frau, die in eine verarmte Familie hineingeboren wurde und ihr Leben umkrempelt, indem sie eine Weltklasse-Golferin wird - und damit die Aufmerksamkeit vieler auf sich zieht, darunter auch die ihres zukünftigen Ehemanns, des Erben der Hwain Group, Kim Yongguk (Jeong Gyeoun). Um die Schulden ihrer Mutter zu begleichen, willigte Wansoo in die Heirat mit Yongguk ein, wurde aber schnell unglücklich, als sie die Untreue ihres Mannes entdeckte. Seit über zehn Jahren bleibt sie bei ihrem Mann und ist fest entschlossen, es zu schaffen, aber in der größten Nacht ihres Lebens beginnen sich die Dinge schnell zu ändern. Kurz nach ihrer Ankunft in Manila, wo sie zum ersten Mal als Botschafterin des guten Willens auftritt, gerät Wansoo in einen Kugelhagel, dem sie dank des heldenhaften Einsatzes ihres Bodyguards Seo Doyoon (Jeong) nur knapp entkommt. Bald darauf beginnt Wansoo, Gefühle für Doyoon zu entwickeln, und überdenkt ihr ganzes Leben bis zu dieser Nacht – aber sie ahnt nicht, was Doyoons wahre Motivation ist, für die Hwain Group zu arbeiten.«Red Swan» wurde von Choi Yoonjung (Only Love, Three Sisters) geschrieben und von Park Hongkyun (A Korean Odyssey, Warm and Cozy) inszeniert. Disney hat noch keinen Termin für die Auslieferung der Serie bekannt gegeben, aber es ist geplant, sie im Jahr 2023 zu starten.