ESPN-Moderatorin Sage Steele kämpft um Meinungsfreiheit

Vermischtes

Weil sich die Moderatorin aufgrund einer Disney-Leitlinie impfen musste, wird nun ein Prozess geführt.

Im September 2021, auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie, trat ESPN-Moderatorin Sage Steele an ihrem freien Tag im Podcast "Uncut with Jay Cutler" auf. Während des Interviews fragte Cutler Steele, warum sie einen Verband am Arm habe, woraufhin sie erklärte, dass sie die Impfung gemäß den Disney-Richtlinien erhalten habe, wonach Angestellte und nicht gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter vollständig geimpft sein müssten. Die 16-jährige ESPN-Veteranin bezeichnete das Unternehmensmandat als "krank" und "beängstigend" und erklärte, dass sie sich "nicht impfen lassen wollte", aber trotzdem geimpft wurde, um ihren Job zu behalten und ihre Familie zu unterstützen.Während des 71-minütigen Podcasts äußerte Steele auch andere Ansichten, die vom vorherrschenden Diskurs in den meisten Mainstream-Medien abwichen, nämlich dass sie als Frau, die sich selbst als gemischtrassig identifiziert, nicht verstehe, warum Barack Obama sich nur als Schwarzer identifiziert. "Du machst dich. Ich werde mich selbst machen", sagte sie.Aber es waren ihre Covid-Kommentare, die die ESPN-Führung verärgerten, wie Quellen berichten, die mit ihrem Fall vertraut sind. Als das Cutler-Interview mit Steele am 29. September 2021 ausgestrahlt wurde, war die Reaktion in den Medien und bei den blauen Häkchen auf Twitter schnell und heftig, wobei einige sie falsch zitierten und ihre Kommentare aus dem Zusammenhang rissen und sie als "entsetzlich", "schrecklich", "verrückt" und "böse" bezeichneten. Neun Monate zuvor sah sich Disney mit einem ähnlichen Wirbel konfrontiert, als der «Black Panther»-Star Letitia Wright ein Video auf Twitter veröffentlichte, in dem sie die Legitimität des Covid-Impfstoffs in Frage stellte, China beschuldigte, das Virus zu verbreiten, und Kommentare abgab, die als transphob bezeichnet wurden. Im Gegensatz zum Fall Wright, bei dem die Schauspielerin nie öffentlich gemaßregelt wurde, zwangen ESPN und Disney Steele, sich in einer Erklärung zu entschuldigen, und suspendierten sie im Oktober 2021. Als sie zurückkehrte, wurde sie von hochkarätigen Aufträgen abgezogen, die sie zuvor moderiert hatte, darunter der New York City Marathon und die Rose Parade.Im April 2022 reichte Steele, die keine Schiedsklausel in ihrem Vertrag hatte, der nächstes Jahr ausläuft, eine heftige Klage gegen ESPN und Disney ein. Der unter der Hand geführte Kampf wird nun vor dem Obersten Gericht in Connecticut, dem Sitz von ESPN, verhandelt.