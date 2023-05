Kelly Clarkson verteidigt ihren Umzug

US-Fernsehen

Die Produktion wird von Los Angeles nach New York verlegt.

Kelly Clarkson sagt, dass die Nähe zu ihrer Familie in North Carolina und ein Neuanfang einer der Gründe waren, warum sie darum gebeten hat, dievon Los Angeles nach New York zu verlegen.Die Sängerin und Moderatorin derwar kürzlich bei „TalkShopLive“ zu Gast, wo sie Nancy O'Dell von ihrem neuen Album Chemistry und dem Schreiben des Albums nach ihrer Scheidung erzählte. Während des fast 40-minütigen Gesprächs verriet sie auch, dass sie ihre Talente möglicherweise an den Broadway bringen wird, da sie an die Ostküste zieht. Aber erst nach der Hälfte des Interviews beantwortete Clarkson eine Frage zu ihrer Entscheidung, die Daytime-Show nach New York zu verlegen. Der Umzug wurde Anfang Mai bekannt gegeben. Die Sängerin und TV-Moderatorin startet nun im Studio 6A der NBC Studios am 30 Rockefeller Plaza."Ich habe sogar schon im Januar mit meiner Crew darüber gesprochen", sagte sie und erinnerte sich, wie sie die Nachricht unter Tränen verkündete. "Natürlich waren wir sehr erfolgreich und ich liebe alle, mit denen ich zusammenarbeite, und wir haben so tolle Beziehungen, also habe ich mit ihnen geredet, weil ich dachte: 'Leute, ihr müsst wissen, was passiert.' Entweder kann ich mit der Show nicht weitermachen, oder ich muss an die Ostküste gehen."