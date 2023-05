Animierter «Spider-Man» könnte 80 Millionen US-Dollar einspielen

Kino-News

Sony Pictures hat den Film recht günstig produzieren lassen und kann am Wochenende auf tolle Zahlen hoffen.

Die Fortsetzung des Oscar-gekrönten Films «Spider-Man: Into the Spider-Verse» aus dem Jahr 2018 erhält Auftrieb durch gute Kritiken und die verbleibende Vorliebe für den Vorgänger, einen der ersten filmischen Ausflüge in das Multiversum. Aber der Markt ist überfüllt, und es ist fünf Jahre her, dass das Publikum zum ersten Mal Miles Morales und ein breites Netz von Spider-People kennengelernt hat. Außerdem gibt es ein immer größeres Angebot an Superheldenfilmen und Streaming-Shows, was die Konkurrenz für Kinobesucher, die ihre Helden gerne in Kostümen und mit Masken sehen, erhöht.Dennoch deuten die Ergebnisse darauf hin, dasskeine Probleme haben sollte, sich an die Spitze der Kinocharts zu schwingen, wenn er am 2. Juni in die Kinos kommt. Erste Hochrechnungen gehen davon aus, dass «Across the Spider-Verse» 80 Millionen Dollar einspielen wird. Das ist ein großer Sprung nach vorn im Vergleich zu den 35,4 Millionen Dollar, die «Into the Spider-Verse» bei seinem Kinostart einspielte. Aber konkurrierende Studios und Kinobetreiber glauben, dass die Fortsetzung eine Chance hat, 90 Millionen Dollar oder mehr einzuspielen. Um diese Marke zu erreichen oder in den Schatten zu stellen, muss «Across the Spider-Verse» seine Anziehungskraft erweitern und nicht nur Teenager und Erwachsene unter 40 Jahren ansprechen, sondern auch Familien einbeziehen.Sony Pictures hat «Spider-Man: Across the Spider-Verse» für 100 Millionen Dollar produziert, was relativ günstig ist, wenn man bedenkt, dass viele große Studio-Animationsfilme doppelt so viel kosten. Der Film, bei dem Joaquim Dos Santos, Kemp Powers und Justin K. Thompson Regie führten, folgt Miles, der sich mit seiner großen Liebe Gwen Stacy zusammentut, um seine Spinnenbrüder vor einem Superschurken namens Spot zu retten. Shameik Moore kehrt als Stimme von Miles zurück, während Hailee Steinfeld erneut Gwen verkörpert. Zur Besetzung gehören außerdem Brian Tyree Henry, Issa Rae, Jason Schwartzman, Daniel Kaluuya und Oscar Isaac.