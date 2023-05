«Fubar» startet fulminant

International

Die neue Serie mit Arnold Schwarzenegger kommt bei den Zuschauern fantastisch an.

Arnold Schwarzeneggershat während des Sendezeitfensters vom 22. bis 28. Mai einen actiongeladenen Coup an der Spitze der englischen Netflix-TV-Liste gelandet undnach einer dreiwöchigen Laufzeit auf Platz eins entthront. Die Action-Komödie, die Schwarzeneggers allererste Fernsehserie darstellt, wurde in den ersten vier Tagen der Verfügbarkeit 88,94 Millionen Mal angesehen und ist damit der meistgesehene Titel in diesem Zeitraum.«Queen Charlotte» fiel mit 42,9 Millionen Sehstunden auf den dritten Platz, was trotz des deutlichen Rückgangs gegenüber der Vorwoche (82,39 Millionen Sehstunden) immer noch eine solide Leistung ist. Seit ihrem Debüt hat die Serie insgesamt über 66 Millionen Zuschauer und war in 91 Ländern in den Top10. Netflix berechnet die Gesamtzuschauerzahl, indem es die Gesamtzuschauerzahl (432,2 Millionen) durch die Laufzeit (6,49 Stunden) teilt. Die zweite «Bridgerton»-Staffel blieb ebenfalls auf der Liste auf Platz zehn mit 12,54 Millionen Sehstunden.Die «Bridgerton»-Prequelserie landete direkt neben einem anderen Spin-off, «XO, Kitty». Die Ableger-Serie, die auf den Charakteren der «To All the Boys»-Filme basiert, verzeichnete zusätzliche 63,78 Millionen Sehstunden während des Sendezeitfensters, was die Gesamtzahl der Sehstunden in den ersten elf Tagen auf 135,86 Millionen erhöhte.