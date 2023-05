Quotencheck

Staffel fünf umfasste acht Folgen, die innerhalb von 23 Tagen gesendet wurden. Wie lief es für die Kuppelshow?

Trotz Corona-Pandemie, in der bekanntlich das Reisen nur sehr eingeschränkt möglich war, ist die RTL-Kuppelshowohne Pause seit 2019 auf Sendung. Vor zwei Jahren musste die dritte Staffel allerdings in den Spätsommer gelegt werden. Die Staffellänge hat sich seit der ersten Runde stetig erhöht. Präsentierte Inka Bause 2019 nur fünf Folgen, waren es in diesem Frühjahr acht Ausgaben, die innerhalb von 23 Tagen über den Sender gingen.Die neuen Bauern wurden am 3. Oktober 2022 vorgestellt, die fünfte Runde begann ebenfalls an einem Feiertag. Am 1. Mai schalteten 3,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, sodass RTL auf 11,5 Prozent Marktanteil kam. Mit 0,66 Millionen werberelevanten Zuschauern fuhr man ebenfalls gute 10,9 Prozent ein. Einen Tag später sank das Interesse jedoch auf 2,72 Millionen, darunter 0,55 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile sanken ebenfalls auf 9,9 Prozent bei allen und 8,8 Prozent in der Zielgruppe. Auch zu Beginn der zweiten Sendewoche unterbot «Bauer sucht Frau International» die Drei-Millionen-Marke.2,95 Millionen Zuschauer wurden registriert, die für 11,2 Prozent Marktanteil standen. In der Zielgruppe ging es zurück auf 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil belief sich nun auf 11,6 Prozent.Am 9. Mai schalteten 3,14 Millionen Zuschauer ein, von denen 0,61 Millionen im werberelevanten Alter waren. Die Einschaltquote auf dem Gesamtmarkt stieg auf tolle 12,0 Prozent. In der Zielgruppe waren 10,5 Prozent drin. Am 15. und 16. Mai waren die Reichweiten konstant, RTL verzeichnete 3,04 und 3,03 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil war mit 11,7 und 11,8 Prozent ebenfalls gut. Beim jungen Publikum sorgten 0,60 und 0,62 Millionen Menschen für 10,6 und 11,4 Prozent.Die beiden abschließenden Folgen sorgten für einen deutlichen Aufschwung. Am 22. Mai waren 3,21 Millionen Seher dabei, 12,7 Prozent Marktanteil waren die Folge. In der Zielgruppe wurden mit 0,72 Millionen und 13,4 Prozent jeweils Staffelbestwerte eingefahren. Das Finale erreichte 3,14 Millionen Zuschauer, darunter 0,67 Millionen Jüngere. Die Marktanteile landeten bei 12,3 respektive 12,0 Prozent.Die fünfte «Bauer sucht Frau International»-Staffel bescherte RTL durchschnittlich 3,04 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 11,6 Prozent entsprach. Damit lag man recht deutlich unter dem Niveau des Vorjahres, als 3,34 Millionen Zuschauer und 12,1 Prozent gemessen wurden. Auch in der Zielgruppe steht ein Zuschauerschwund zu Buche, allerdings sorgten 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährige für einen leichten Quotenaufschwung auf 11,1 Prozent. 2022 brauchte es 0,73 Millionen Umworbene für 10,9 Prozent. RTL kann mit der fünften Staffel durchaus zufrieden sein, vor allem da die Nachgewichtung der Sendung zugutekam und so im Schnitt 200.000 Zuschauer mehr zusammen kamen. Auch die Einschaltquote in der Zielgruppe verbesserte sich um über einen halben Prozentpunkt.