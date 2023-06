«Dr. Nice» geht weiter

TV-News

Weit über fünf Millionen Zuschauer sahen die ersten beiden Filme der neuen „Herzkino“-Reihe, weshalb das ZDF nun vier neue Folgen spendiert.

Im April startete das ZDF die komödiantische Medical-Serieam Sonntagabend und hatte mit den ersten beiden 90-Minütern großen Erfolg. Jeweils weit über fünf Millionen Zuschauer entschieden sich im Gegenprogramm des «Tatorts» für den Mainzer Sender und Patrick Kaluba als «Dr. Nice». Mit Marktanteilen von 17,4 und 18,0 Prozent war das Zweite so zufrieden, dass man nun weitere Folgen produziert – zumal die beiden Filme auch beim jüngeren Publikum zu überzeugen wussten und rund eine halbe Million 14- bis 49-Jährige anlockten. Im Raum Flensburg und Berlin entstehen deshalb nun gleich vier neue Folgen.Kaluba steht erneut in der Titelrolle unter anderem neben Josefine Preuß, Brigitte Zeh, Bruno F. Apitz, Maximilian Grill, Idil Üner, Hedi Kriegeskotte und Merlin Sandmeyer vor der Kamera. Regie führen Thorsten M. Schmidt und Christian Theede nach den Drehbüchern von Simon X. Rost und Elke Rössler. Produzent bei der Auftragsproduktion von Dreamtool Entertainment ist Stefan Raiser, Sibylle Illner fungiert als Producerin. Thorsten Ritsch verantwortet die Redaktion für das ZDF. Die Dreharbeiten laufen noch bis Ende August, die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2024 geplant. Über den Inhalt machte der öffentlich-rechtliche Sender keine Angaben.„Aufgrund des besonderen Erfolges planen wir, gleich vier neue Episoden zu drehen“, erklärt Katharina Görtz, verantwortlich für den "Herzkino"-Sendeplatz sonntags um 20:15 Uhr. „Die ersten beiden Folgen sahen in der linearen Ausstrahlung durchschnittlich 5,54 Millionen Zuschauer*innen. Die zweite Folge war darüber hinaus das zweitstärkste Abrufvideo in der ZDFmediathek im Monat April; die erste Folge das viertstärkste fiktionale Abrufvideo.“