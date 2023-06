WGA unterstützt auch Regisseure

Vermischtes

Die neuen Regeln seien schließlich ein Vorteil für alle Arbeiter.

Die Writers Guild of America und andere Hollywood-Gewerkschaften haben am Mittwoch die Filmstudios aufgefordert, einen "fairen Vertrag" mit der Directors Guild of America abzuschließen. In einer Erklärung erklärten die Gewerkschaften, dass ein solcher Vertrag "jedem Arbeitnehmer" in der Branche zugutekäme."Ein fairer Vertrag für Regisseure kommt nicht nur einigen wenigen zugute, sondern allen Arbeitnehmern in der Film- und Fernsehindustrie und erkennt an, dass unsere Arbeit miteinander verbunden ist", heißt es in der von der WGA, SAG-AFTRA, IATSE und Hollywood Basic Crafts veröffentlichten Erklärung. "Wir fordern die AMPTP auf, unverzüglich eine faire Vereinbarung auszuhandeln, die die einzigartigen Prioritäten der Directors Guild of America in gutem Glauben berücksichtigt."Die DGA verhandelt seit dem 10. Mai. Es bleibt weniger als eine Woche Zeit, bevor die SAG-AFTRA am 7. Juni ihre Verhandlungsrunde beginnt. Sowohl der DGA- als auch der SAG-AFTRA-Vertrag laufen am 30. Juni aus. Die WGA-Führung hat ihren Mitgliedern bereits mitgeteilt, dass die DGA wahrscheinlich eine Einigung erzielen wird. In der Vergangenheit hat die DGA-Vereinbarung als Vorlage für Vereinbarungen mit der SAG-AFTRA und der WGA gedient. Die WGA hat jedoch argumentiert, dass dies dieses Mal nicht der Fall sein wird, weil die Autoren und Regisseure andere Probleme haben.