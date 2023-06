ProSieben verabschiedet Pufpaff in die Sommerpause

Quotennews

Auch «Zervakis & Opdenhövel. Live» gingen am Mittwochabend noch einmal auf Sendung.

Der Münchener Fernsehsender ProSieben hat mitein sehr erfolgreiches Programm etabliert. In den vergangenen Wochen, besser gesagt seit März 2023, sind die Reichweiten bei den jungen Menschen spürbar angestiegen. So schalteten in der Regel oft mehr als 800.000 14- bis 49-Jährige ein. Die vorerst letzte Ausgabe zählte 1,30 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde mit 5,7 Prozent beziffert. 0,67 Millionen Werberelevante brachten starke 13,8 Prozent.konnte in den vergangenen Wochen von den fantastischen Quoten leicht profitieren und lag mit knapp acht Prozent auf der Höhe des Senderschnitts. Doch das knapp 50-minütige Magazin verliert immer noch rund die Hälfte der Zuschauer. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel wechselten vom Ersten zu ProSieben, um die Themen Fake-Rezensionen, Bürokratiewahnsinn und Silbermond-Jubiläum anzusagen. Nur 0,53 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren dabei, der Marktanteil lag bei gruseligen 2,3 Prozent. 0,31 Millionen junge Menschen brachten maue sechs Prozent.Es folgte um 22.10 Uhr die Clipshow, in der dieses Mal Daria als Pokerspielerin in Las Vegas war, Uschi Deutschland den Rücken kehrte, um Kamele zu züchten und Mirko, der in Dubai durchstartet. Die Sendung verzeichnete noch 0,31 Millionen Zuschauer und fuhr 1,7 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen wurden 2,9 Prozent ermittelt, die Reichweite belief sich auf 0,12 Millionen.