Sky stellt Sky Comedy ein

TV-News

Der Comey-Sender soll im September abgeschalten werden. Deutlich früher wird auch Spiegel TV Geschichte und Curiosity TV eingestellt.

Anfang des Jahres hatte Sky Deutschland die Sender NatGeo, NatGeo Wild und Junior eingestellt und dies damit begründet, dass man sich auf die eigenen Sendermarken Sky Nature und Sky Documentaries konzentrieren wolle ( Quotenmeter berichtete ). Die beiden Sender gingen im September 2021 an den Start, rund ein halbes Jahr, nachdem man in Unterföhring auch Sky Crime und Sky Comedy über den Äther schickte. Für letzteren Sender schließt sich das eigene Kapitel demnächst aber schon wieder, denn wie der Pay-TV-Anbieter gegenüber dem Portal „Digitalfernsehen“ bestätigte, werde man Mitte September Sky Comedy einstellen.„Einen linearen Comedy-Channel braucht Sky nicht“, heißt als kurz und knapp als Begründung. Die Mediennutzung habe sich stark in Richtung Video-on-Demand entwickelt. Stattdessen verweist Sky Deutschland auf sein Abruf-Angebot via Sky Q und den Streamingdienst WOW, wo zahlreiche Comedy-Inhalte zu finden sind. Ausgewählte Inhalte würden weiterhin linear auf Sendern wie Sky One oder Sky Atlantic zu finden sein.Schon vorher werden zwei weitere Sender gestrichen. Bereits Ende Juni stellt Sky die Verbreitung der Doku- und Wissenssender Spiegel TV Geschichte und Curiosity TV ein, die damit ein ähnliches Schicksal wie die eingangs erwähnten NatGeo und NatGeo Wild erleiden. Auch hier verweist Sky auf Sky Documentaries sowie den History Channel, die ähnlich aufgestellt sind.