«Succession» endet vor 2,9 Millionen

US-Quoten

Die vierte und letzte Staffel hatte für HBO noch einmal tolle Werte.

2,9 Millionen Menschen schalteten am Sonntagabend das Ende vonein, als HBO und Max das Serienfinale nach vier Staffeln ausstrahlten. Das ist die höchste Zuschauerzahl, die die Serie je erreicht hat, und eine Verbesserung um fünf Prozent gegenüber dem bisherigen Rekord von 2,75 Millionen Zuschauern, der mit Episode sechs der vierten Staffel am 30. April verzeichnet wurde.Das neue Serienhoch von Episode zehn ist ein nicht überraschender Höhepunkt der bisher meistgesehenen Staffel von «Succession», die nun im Durchschnitt 8,7 Millionen Zuschauer pro Episode erreicht, wenn man die zeitversetzte Ausstrahlung berücksichtigt. (Staffel 3 hatte einen Durchschnitt von 7,2 Millionen Zuschauern.) Staffel 4 begann mit einem damaligen Serienhöchstwert von 2,3 Millionen Zuschauern, was einem Anstieg von 33 Prozent gegenüber den 1,7 Millionen Zuschauern des Finales von Staffel drei entsprach. Episode zwei wurde von zwei Millionen Zuschauern gesehen, gefolgt von 2,5 Millionen bei Episode drei, 2,6 Millionen bei Episode vier und wiederum 2,6 Millionen bei Episode fünf. „Variety“ mutmaßt, dass nach dem Erreichen von 2,75 Millionen mit Episode sechs die Zuschauerzahlen bis Episode neun weitgehend konstant blieben.Diese Zahlen werden von der HBO-Muttergesellschaft Warner Bros. Discovery gemeldet und stellen eine Kombination aus Nielsens Messung der linearen Zuschauer auf dem Kabelkanal von HBO und WBDs eigenen Daten bezüglich der Streams auf Max dar. «Succession» war nicht die einzige HBO-Serie, die am Sonntagabend ihre Laufzeit beendete. Das Serienfinale von, das unmittelbar nach dem «Succession»-Finale ausgestrahlt wurde, erreichte 700.000 Zuschauer.