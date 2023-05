RTLZWEI setzt wieder auf neue Katzenberger-Geschichten

TV-News

In den zehn neuen Folgen wird auch der öffentlich ausgetragene Ehe-Streit zwischen Iris und Peter Klein thematisiert.

Am Pfingstmontag erst wiederholte RTLZWEI im Nachmittagsprogramm die komplette vierte Staffel von, die im vergangenen Juni in der Primetime erstmals ausgestrahlt wurde. Am Mittwoch hat der Grünwalder Sender neue Folgen der Doku-Soap über die berühmte Auswanderin angekündigt. Ab dem 21. Juni präsentiert RTLZWEI immer mittwochs drei Doppelfolgen um 20:15 Uhr. In den Wochen danach, ab dem 12. Juli, folgen noch vier weitere Einzelausgaben.Der Inhalt dürfte vor allem für die Klatsch- und Boulevard-Journalisten des Landes interessant sein, denn wie RTLZWEi verriet, werden sich Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis erstmals zu dem Beziehungsstreit zwischen Iris und Peter Klein äußern. Die beiden haben sich nach 20 Ehejahren getrennt, nachdem Peter Anfang des Jahres im Rahmen des RTL-Dschungelcamps Yvonne Woelke nähergekommen war. Der Konflikt dominierte daraufhin wochenlang die Gazetten. Iris ist nun in eine neue Wohnung gezogen. Dabei stehen ihr ihre Tochter, die kleine Enkelin Sophia sowie ihr Schwiegersohn Lucas tatkräftig als auch emotional zur Seite, wie es in der Ankündigung heißt.Außerdem soll ein kleiner Welpe das Familienglück auf Mallorca vervollständigen, weswegen Daniela, Lucas und Sophia Tierheime aufsuchen. Allerdings ist Lucas noch nicht vollends von einem Vierbeiner überzeugt. RTLZWEI verspricht daher eine „spannende und lustige Entwicklung über alle zehn neuen Folgen“.