Quotencheck

Neun neue Folgen hat der Fernsehsender VOX versendet, drei Mal an einem Feiertag.

Der Fernsehsender hat die 13. Staffel von «Die Höhle der Löwen» am Montag, den 3. April 2023, um 20.15 Uhr gelauncht. Rico Rosberg und Georg Kofler waren das letzte Mal in der zwölften Runde zu sehen, dafür kamen Janna Ensthaler und Tillman Schulz als neue Löwen in den Ring. Außerdem weiter dabei: Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl und Nils Glagau.In der ersten neuen Folge investierten Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel 200.000 Euro für eine modulare Geldbörse von Jonas Weber und Aaron Rau. 1,99 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren waren dabei und verhalfen VOX zu einem tollen Marktanteil von 7,6 Prozent. Unter den Zuschauern befanden sich 0,89 Millionen 14- bis 49-Jährige, die 15,4 Prozent Marktanteil brachten.Sieben Tage später machten Wochenbett-Produkte von Newma und die Anstrichhilfe Deckenblitz weniger aus ihrer prominenten Werbung, denn VOX litt unter dem Feiertags-Fluch. Die Folge vom Ostermontag erreichte gar nur 1,42 Millionen Zuschauer, das bedeutete einen Marktanteil von fünf Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,58 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil wurde mit neun Prozent bemessen.Eine Woche darauf stiegen die Werte wieder: Die Folge vom 17. April sicherte sich 1,84 Millionen Zuschauer und holte 13,2 Prozent bei den Werberelevanten. Mit der Folge vom 24. April war ebenfalls alles im Lot: 1,86 Millionen Zuschauer, darunter 0,70 Millionen aus dem Werberelevanten, brachten 12,9 Prozent. Überraschend gut verlief es für die Folge vom 1. Mai, in der unter anderem eine Shopping-Plattform für Gebrauchtmöbel verkauft wurde. Gründerin Chanté Nöhlen bekam 200.000 Euro für 40 Prozent und VOX sackte 1,62 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Mit 0,72 Millionen Umworbenen fuhr man gute 12,8 Prozent ein.Die zweithöchste Reichweite der Staffel schnappte sich «Die Höhle der Löwen»-Ausgabe vom 8. Mai, denn schließlich verfolgten 1,93 Millionen Zuschauer die Folge über ein modulares Spanngummi, System, ein Soundsystem für Motorradhelme, eine Verkaufsplattform mit Social-Media-Elementen, eine Gemüsebrühe zum Trinken und ein Roboter zur Unterstützung von Pflegekräften. 0,84 Millionen junge Menschen waren dabei, sodass man auf einen tollen Marktanteil von 15,6 Prozent kam.Die übrigen beiden Folgen sicherten sich 1,72 und 1,59 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 14,5 und 12,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Problematisch verlief die letzte Ausgabe, die am Pfingstmontag auf Sendung ging. Nur 1,09 Millionen Menschen sahen zu, 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei. In der Zielgruppe enttäuschte man mit 7,2 Prozent.Im Durchschnitt erreichte «Die Höhle der Löwen» mit der 13. Staffel 1,67 Millionen Fernsehzuschauer, die Verantwortlichen des Fernsehsenders erfreuten sich über 6,7 Prozent. Die neue Staffel sicherte sich einen Marktanteil von 12,5 Prozent, die Reichweite bei den jungen Menschen belief sich auf 0,70 Millionen.